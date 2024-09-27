Kredi kartlarına 60 ay yapılandırma

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TCMB’nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete’de, BDDK’nin konuya ilişkin kararı da internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, BDDK, bireysel Kredi Kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı getirdi. Bireysel kredi kartlarında dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, mevcut kredi kartı borç bakiyelerini 60 aya kadar yapılandırabilecek. Her aya düşen taksit tutarı, ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Yapılandırılan kredi kartı borcunun en az yarısı ödeninceye kadar bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak.

İhtiyaç kredileri ise anapara ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi halinde ilave kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekiyor. Yapılandırmada faiz oranları yüzde 3.11’in üzerine çıkamayacak. Dönem borcunun yüzde 20’si olan asgari ödeme oranında sınır tutar, 25 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı. 50 bin lira ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 20’si olurken, 50 bin lira ve üzerinde olanlarda yüzde 40 olarak uygulanacak.