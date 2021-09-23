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HABERLEREkonomi Haberleri

Kredi kartından para çekilir mi?

#Nakit Avans
Kredi kartından para çekilir mi

Kredi kartından para çekilir mi sorusu pek çok kişinin araştırdığı hususlar arasında yer alıyor. Hesap kartında para bulunmaması durumunda ihtiyaç halinde kullanılabilen kredi kartı para çekme işlemi, belirli oranda günlük faiz eklenmesi ile mümkün olabilmektedir. Bu işleme nakit avans ismi de verilmektedir. İşte, kredi kartından para çekme işlemi hakkında bazı detaylar

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Kredi kartından para çekmek mümkündür. Ancak çekilen para tutarına göre işlem ücreti ve faiz yansıtılmaktadır. Bu durumda bankaların belirlediği oran ve işlem ücreti değişiklik göstereceği için net bir oran belirlemek mümkün olmamaktadır. Ticari kartlarda ise belirlenen tutar şu şekildedir;

Ticari kredi kartlarından limit aşım ücreti alınamaz.

Nakit avans tutarı, ticari müşterinin ticari kredi kartına tahsis edilen limitin yüzde onunu aşamaz. Nakit avans kullanılması durumunda tahsil edilen ücret, nakit avans tutarının yüzde birini geçemez.

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#Nakit Avans