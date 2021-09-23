Kredi kartından para çekilir mi?

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Kredi kartından para çekmek mümkündür. Ancak çekilen para tutarına göre işlem ücreti ve faiz yansıtılmaktadır. Bu durumda bankaların belirlediği oran ve işlem ücreti değişiklik göstereceği için net bir oran belirlemek mümkün olmamaktadır. Ticari kartlarda ise belirlenen tutar şu şekildedir;

Ticari kredi kartlarından limit aşım ücreti alınamaz.

Nakit avans tutarı, ticari müşterinin ticari kredi kartına tahsis edilen limitin yüzde onunu aşamaz. Nakit avans kullanılması durumunda tahsil edilen ücret, nakit avans tutarının yüzde birini geçemez.