Kredi kartı kullananlar dikkat! Yıllık aidat dolandırıcılığına kanmayın

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son zamanlarda kendilerine gelen şikayetlerin daha çok sosyal medya platformlarındaki reklamlar aracılığıyla yapılan alışverişlerden kaynaklandığını söyledi.

Koçal, tüketiciyi istismar etmek isteyen belli bir kesimin Cumurbaşkanlığı forsu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı gibi kurumların logosunu kullanarak "Kredi kartı yıllık aidatları geri alınıyor" gibi reklam verdiğini belirterek, "Logolarla inandırıcılığını artırmak isteyen dolandırıcıların tuzağına düşen tüketicilerimiz, hemen linke tıklayarak yıllık aidatını alabilmek için kredi kartı bilgileriyle formu dolduruyor. Sosyal medyada reklamı yapılan bu tür reklamların ortak amacı, tüketicilerin kredi kartı bilgilerini ele geçirmek." diye konuştu.

Hiçbir bankanın kredi kartı yıllık aidatını müşterilere iade etmek için sosyal medyaya reklam vermeyeceğine dikkati çeken Koçal, bankaların, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un "kart çıkaran kuruluşlar, tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı sunmak zorundadır" maddesinden dolayı tüketicilere aidatsız kart seçeneği sunması gerektiğini belirtti.

Bankaların, tüketicilere ücretsiz kart seçeneğini sunmadığını ya da talep eden tüketiciyi vazgeçirmek adına taksitlendirme ve puan kazanma gibi özelliklerden yoksun bırakan kartlar önerdiğini anlatan Koçal, şöyle konuştu:

"Kart aidatı ödemek istemeyen tüketicilerin, hesaplarının bulunduğu bankanın şubelerine giderek aidatsız kart taleplerini yazılı olarak bildirmesi gerekiyor. Yazılı başvurunun suretini saklamalarını tavsiye ediyorum. Eğer banka, tüketiciye aidatsız kart vermeyerek kart aidatını talep etmeye devam ediyorsa aidatsız kart talep tarihinden itibaren hesap özetine yansıyan aidat tutarının iptali için tüketici hakem heyetlerine müracaat edilebilir."



"KOPYA WEB SİTELERİYLE TÜKETİCİLER DOLANDIRILIYOR"

Aziz Koçal, kurumsal firmaların markaları adına açılan sosyal medya hesaplarına dikkati çekerek, dolandırıcıların yine bu hesaplardan verdikleri reklamlarla tüketiciyi aldatıp haksız kazanç sağladığını söyledi. Kurumsal firmaların online satış gerçekleştirdikleri web siteleri olduğunu belirten Koçal, şunları kaydetti:

"Şirketler zaten satışlarını bu siteler üzerinden yapıyor. Firmalar, sosyal medyaya reklam verse de direkt satış kanalı olarak bu platformu kullanmıyor. Sahte hesap açan kimseler ise ya direkt sosyal medya üzerinden satış yapıyor ya da firmanın orijinal web sayfasının kopyasını oluşturarak ürünü sanki gerçekmiş gibi satıyor. Kopya web sitesi çok daha tehlikeli. Çünkü bu insanların amacı, kredi kartı bilgilerini ele geçirmek. Sosyal medyadaki reklama aldanan tüketicilerimiz ise sipariş veriyor, ödemeyi de havale ya da EFT ile gerçekleştiriyor. Ürün geldiğinde anlıyor ki dolandırılmış. Çünkü gelen ürün çaputtan ibaret oluyor. Tüketici bunu hakem heyetine dahi götürse bir sonuç alamıyor. Çünkü satıcı tarafında bir muhatap bulunamıyor."

Tüketicilerin ürünün imalatçısı veya satıcısının gerçek web sitesinden alışveriş yapmasının önemine işaret eden Koçal, tüketicilere, alışveriş yaptıkları web sitelerinin güvenliğini araştırmalarını tavsiye etti. Koçal, son günlerde tüketicilerin sosyal medyadaki arkadaşlarından gelen mesajlarla aldatıldığını belirterek, "Gerçek hayatta arkadaşınız olan biri, sizden Facebook ya da Instagram'dan hediye çeki aldatmacasıyla telefon numaranızı istiyor ya da kontör veya para istiyorsa lütfen, öncelikle arkadaşınızı arayıp teyit edin. Muhtemelen arkadaşınızın hesabı kötü niyetli kimseler tarafından ele geçirilmiştir. Tüketicilerimize sosyal medyada çok dikkatli olmasını tavsiye ediyorum." diye konuştu. Emeksiz para kazanmak isteyen dolandırıcıların sosyal medyayı aracı olarak kullandığını aktaran Koçal, bu mecraların etkin bir şekilde denetlenmesi gerektiğini söyledi.

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