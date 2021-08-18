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Ekonomi
Haber Giriş: 18.08.2021 - 09:58 | Son Güncelleme:

Kredi kartı kullananlar dikkat! Tamamen değişecek...

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Kredi kartı kullananlar dikkat! Tamamen değişecek...

Kredi kartlarında önemli bir değişiklik yaşanması bekleniyor. Kredi kartlarındaki manyetik şeritler 2024'ten itibaren kaldırılacak.

Dünyanın önde gelen kredi kartı üreticilerinden Mastercard'ın duyurduğu karara göre artık kredi kartlarında manyetik şerit olmayacak.

2033'e kadar, banka veya kredi kartlarından hiçbirinde şerit olmayacak ve Avrupa dahil birçok bölgedeki bankalar 2024'ten itibaren şeritsiz kartlar çıkarabilecek.

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İngiltere, 2006 yılında tüm kart ödemeleri için chip-and-pin'e geçti, ancak ABD'de bazı manyetik şerit sistemleri hala kullanılıyor. Mastercard, parmak izi kullanan çipli ve yeni biyometrik kartların daha fazla güvenlik sunduğunu açıkladı.

Firma, teknolojiyi aşamalı olarak kaldıran ilk ödeme ağı olacağını belirtti.

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CASUS KİMLİK KARTLARI

Manyetik şerit, 1960'larda CIA personeli için kimlik kartları oluşturmaya yönelik bir IBM projesi olarak hayata geçti. IBM mühendisi Forrest Parry manyetik şerite yerleştirilen bilgiyi plastik kartla kullanmak istiyordu. Ancak Parry uzun süre plastikle manyetik şeridi birleştirmeyi başaramadı.

Daha sonra karısı Dorothea Parry, ütüyle iki parçayı birleştirmeyi teklif etti. Bu yöntem başarılı oldu.

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AVRUPA'DA BAŞLAYACAK

Uygulama ilk olarak Avrupa'da başlayacak. Hedef ise 2033'te tüm dünyada manyetik kartların kullanımının sonlandırılması. Manyetik şeritler, dolandırıcılığa imkan verdiği için uzun süredir güvenli görülmüyordu.

Manyetik kartların yerine ise çipli ve biyometrik kartlar gelecek. Biyometrik kartların parmak izi kullanacağı belirtildi.

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