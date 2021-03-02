Kredi desteğiyle 120 bin koyuna ulaşıldı

Ziraat Bankası’nın koyun varlığının arttırılması ve üreticilerin sürülerinin büyütülmesi amacıyla 2020 Eylül’de hayata geçirdiği ‘Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var’ projesine bugüne kadar 32 Valilik protokol imzalayarak katıldı,14 ilde kredi kullandırılmaya başlandı.

1250 ÜRETİCİ

Projenin gelişimi hakkında bilgi veren Ziraat Bankası Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, “ Potansiyel üreticilerin belirlenmesi, hayvan seçimi, yem alınacak ve et satılacak firmaların belirlenmesi gibi gerekli hazırlıklarını tamamlayan Valiliklerimizin bulunduğu 14 ilimizde üreticilerimiz kredi kullanarak koyunlarını teslim almaya başladılar. Proje kapsamında yaklaşık 1.250 üreticimize teslim edilen koyun sayısı kısa sürede 120 bine ulaştı” dedi.

YEREL YÖNETİMLE İŞBİRLİĞİ

Ziraat Bankası’nın Valiliklerle işbirliği yaparak uyguladığı proje ile halihazırda koyun yetiştiriciliği yapan üreticilerin sürülerinin 100 baş ve üzerine çıkarılması hedefleniyor. Proje kapsamında Valilikler, ilgili kurum ve kuruluşların yerel birimlerini koordine ederek, illerinde gelişme potansiyeli yüksek yerli koyun ırklarını, bunları yetiştiren damızlık işletmelerini ve projeden yararlanmak için gerekli şartları taşıyan potansiyel üreticileri belirliyor. Bu kapsamda, damızlık koyun alımı amacıyla 7 yıla kadar vadeli yatırım kredisi, yem giderlerinin karşılanması amacıyla da 18 aya kadar vadeli işletme kredisi kullandırılabiliyor. Projeden yararlanan her üretici 150 bin TL’ye kadar kredi kullanabiliyor ve bu kredi için özkaynak aranmıyor. Kredilerin teminatını ise krediyle alınan hayvanların rehni ve kefalet oluşturuyor. Kullandırılacak kredilere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanan faiz desteği ile üreticilerin 100 bin TL’ye kadar olan kredilerinin faizi sıfıra kadar düşebiliyor.

‘ÜLKEMİZİN POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK’

Projenin hedefleri hakkında da bilgi veren Ferhat Pişmaf, “Ülkemizin küçükbaş hayvancılık konusundaki potansiyeli çok yüksek. Bitki örtüsü, coğrafi koşulları, yerli koyun ırkları gibi pek çok faktör bu potansiyeli destekliyor. ‘Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var’ projesi, ülkemizin küçükbaş hayvan sayısının 80 milyon başın üzerine çıkarılmasına yönelik çalışmalara katkı sağlamayı ve her ilin küçükbaş hayvancılık potansiyelini kendi içinde değerlendirerek, oluşacak ekonomik değerin

o ilde kalmasını hedefliyor” diye konuştu.