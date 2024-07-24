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Kredi derecelendirme kuruluşlarından Türk şirkete Eurobond notu

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#OYAK Grubu Şirketleri#Eurobond#Fitch Ratings Ve Moody's
Kredi derecelendirme kuruluşlarından Türk şirkete Eurobond notu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 14:51

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody's, çelik şirketi Erdemir’in tarihinde ilk kez gerçekleştirdiği Eurobond’un kredi notlarını değerlendirdi. Fitch Ratings ve Moody's’in sırası ile "B+" ve "B3" nihai notunu verdiğini KAP’a açıklayan Erdemir, 750 milyon dolarlık tahvil satışına ilişkin tutarın da şirket hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

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OYAK Grubu Şirketleri arasında yer alan Erdemir tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre Fitch Ratings ve Moody's, Erdemir’in 2029 vadeli tahviline sırası ile "B+" ve "B3" nihai notunu verdi. Erdemir, 750 milyon dolarlık tahvil satışına ilişkin tutarın da şirketin hesaplarına aktarıldığını açıkladı. 

Eurobond kredi notunun kesinleşmesi hakkında Erdemir’den dün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) şu açıklama yapıldı: “Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.06.2024 tarihinde onaylanan, Euronext Dublin Borsası'nda kote edilen tahvilin yurt dışında yatırımcılara satışı 23.07.2024 tarihinde tamamlanmıştır. Yurt dışında ihraç edilen ve satışı tamamlanan nominal değeri 750 Milyon ABD Doları, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 23.07.2029, %8,625 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanmış ve kupon oranı % 8,375 olan tahvilin satışına ilişkin tutarlar şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır.”

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#OYAK Grubu Şirketleri#Eurobond#Fitch Ratings Ve Moody's

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