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Kredi çeken herkesi ilgilendiriyor! İşlemi yapmadan bir kez daha düşünün... Sigorta paranızı tek tuşla geri alabilirsiniz

#Hayat Sigortası#Kredi#İptal
Kredi çeken herkesi ilgilendiriyor İşlemi yapmadan bir kez daha düşünün... Sigorta paranızı tek tuşla geri alabilirsiniz
Burak TAŞÇI

Bankalardan kredi çekilirken yapılan hayat sigortası primlerini e-Devlet üzerinden başvuru yaparak geri alabilme imkanı getirildi. Hayat sigortası, kredi çeken kişinin vefatı durumunda bankaya olan borcunu kapatıyor. Bunun için de kredi çekerken bankalar kendilerini garanti altına almak için müşterilerine hayat sigortası yaptırıyor. Hayat sigortasını iptal ettirilirse de vefat durumunda krediden kalan tüm borç mirascılara yansıyor.

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Her gün bankalardan kullandırılan on binlerce krediye ilişkin hayat sigortası yaptırılıyor. Bankalar hem kendilerinin hem de müşterilerinin mağdur olmaması için vefat durumunda hayat sigortasından kredinin kalan bakiyesini tahsil edebiliyor. Her iki taraf için de faydalı olan bu prosedüre ilişkin değişiklikler gündeme geldi.

Çekmiş olduğu kredi devam eden ve hayat sigortası yürürlükte olan kişiler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden başvuru yaparak hayat sigortası poliçesinin iptaline ve priminin de verdiği hesap numarasına yatmasını talep edebiliyor.

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İŞLEM ADIMLARI NASIL OLACAK?

Turkiye.gov.tr’ye giriş yaptıktan sonra arama kısmına “Hayat Sigortası Poliçe ve Tazminat Bilgileri Sorgulama” yazıp gelen ekrandaki hayat sigortalarını kontrol etmeniz gerekiyor. Her hayat sigortasının yanında “Detaylı Bilgi” yazar ve bu yazıya tıklamak gerekiyor.

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Kredi çeken herkesi ilgilendiriyor İşlemi yapmadan bir kez daha düşünün... Sigorta paranızı tek tuşla geri alabilirsiniz


Karşınıza gelen ekranda “Poliçe Durum” kısmında “Yürürlükte” yazması gerekiyor. Yürürlükte yazmazsa hayat sigortası primini geri alamayacağınız anlamına geliyor.

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“YÜRÜRLÜKTE” YAZISI ÖNEMLİ

Bu adımda eğer “Yürürlükte” yazısını görürseniz ekrandaki bilgilerden hangi sigorta şirketi olduğu, poliçe ya da sözleşme numarasını kenara not etmeniz gerekiyor.

Kredi çeken herkesi ilgilendiriyor İşlemi yapmadan bir kez daha düşünün... Sigorta paranızı tek tuşla geri alabilirsiniz

BAŞVURU KISMI

Yine Turkiye.gov.tr’de arama kısmına “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Şikayet Başvuru ve Takibi” yazarak sağ üst köşeden “Yeni Başvuru” sekmesini tıklamanız gerekiyor. Karşınıza çıkan rehberi alt taraftan onaylayarak diğer adıma geçip başvuruya başlanıyor.

Kredi çeken herkesi ilgilendiriyor İşlemi yapmadan bir kez daha düşünün... Sigorta paranızı tek tuşla geri alabilirsiniz

Kredi çeken herkesi ilgilendiriyor İşlemi yapmadan bir kez daha düşünün... Sigorta paranızı tek tuşla geri alabilirsiniz

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Başvuru bilgileri kısmına mail adresi, telefon numarası yazıldıktan sonra "Başvuru Konusu"nu "Hayat" olarak seçip alt tarafta yer alan "İlgili Kurum" kısmında sigorta şirketini işaretleyip bir alt kısma da "Poliçe/Sözleşme numarasını" ekleyerek "Başvuru metni" kısmına da "../../.... tarihinde ... Bankası'ndan çektiğim krediyle beraber şahsıma imzalatılan ... poliçe numaralı ... Sigorta Şirketi'ne ait sigorta poliçesinin iptal ve tutarının TR ... IBAN numarasına yatırılmasını talep ederim.” yazmanız gerekiyor. Eğer hayat sigortasına ilişkin daha önceden yargı süreci oluşmadıysa “Yasal Süreç Durumu” kısmını “Hayır” olarak işaretledikten sonra başvurunuz tamamlanmış oluyor.

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Kredi çeken herkesi ilgilendiriyor İşlemi yapmadan bir kez daha düşünün... Sigorta paranızı tek tuşla geri alabilirsiniz

Başvuru işlemini tamamladıktan sonra kontrol sağlamak için Turkiye.gov.tr adresindeki arama kısmına “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Şikayet Başvuru ve Takibi” yazıp başvurunuzun durumunu inceleyebilirsiniz.

Kredi çeken herkesi ilgilendiriyor İşlemi yapmadan bir kez daha düşünün... Sigorta paranızı tek tuşla geri alabilirsiniz

HAYAT SİGORTASINI İPTAL ETMEK DOĞRU MU?

Hayat sigortasının iptal edilmesi ve ücretinin iade alınmasıyla birlikte vefat durumunda kalan borçlar mirasçılara yansıyacaktır. Örnek olarak kredili konut alınmışsa krediyi çeken kişi vefat ederse kredinin kalan kısmını mirasçılar ödemek zorunda kalacak. Bu gibi riskleri barındırmasından dolayı sigortalının dikkat ederek işlemi gerçekleştirmesi, vefatı durumunda geride borç bırakmamak adına sigortanın devam etmesi menfaatine olacaktır. Kredi vadesinin sonlarına doğru hayat sigortasının iptalinin istenmesi bu durumda daha doğru olabilir.

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