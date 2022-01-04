Krea İçerik'e ceza kanaati oluştu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Galatasarayda Fatih Terimden açıklama Burak Elmasın teklifi sonrasında...Galatasaray'da Fatih Terim'den açıklama! Burak Elmas'ın teklifi sonrasında...#Galatasaray
90lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti Sırp lider Dodik neyin peşinde90'lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti! Sırp lider Dodik neyin peşinde?#Bosna Hersek
Racon masasında neler oldu Susurluk hükümlüsü kendi silahıyla...'Racon masası'nda neler oldu? Susurluk hükümlüsü kendi silahıyla...#Ziya Bandırmalıoğlu
Bakanlıktan İBB’ye teftiş Bahçeli: Suç sabit görülürse İBB Başkanı makamı işgal edemezBakanlık'tan İBB’ye teftiş! Bahçeli: Suç sabit görülürse İBB Başkanı makamı işgal edemez#MHP
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıkladı Memur ve emeklilerin zam oranı değiştiCumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıkladı! Memur ve emeklilerin zam oranı değişti#Memur
İçişleri Bakanlığı’ndan İBB açıklamasıİçişleri Bakanlığı’ndan İBB açıklaması#İçişleri Bakanlığı
İHA buldu, 30 dakikada kurtarıldı Terörle mücadele ve doğal afet dışında ilk kez...İHA buldu, 30 dakikada kurtarıldı! Terörle mücadele ve doğal afet dışında ilk kez...#Bursa
Maden ihracatında dev rakam Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldıMaden ihracatında dev rakam! Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı#Fatih Dönmez
Milyarlarca dolarlık keşifte önemli gelişme KAPa açıklama geldi: Yeni kaynak olabilirMilyarlarca dolarlık keşifte önemli gelişme! KAP'a açıklama geldi: Yeni kaynak olabilir#Altın
Şoke eden görüntüler Korku karantinası: Halk açlıkla boğuşuyorŞoke eden görüntüler! Korku karantinası: Halk açlıkla boğuşuyor#Çin
Acun Ilıcalı, Şota gelmeden ilk transferi bitirdiAcun Ilıcalı, Şota gelmeden ilk transferi bitirdi!#Emirhan Aydoğan
Cinsel taciz iddiaları köşeye sıkıştırdı: Annesi bile unvanlarını geri alamıyorCinsel taciz iddiaları köşeye sıkıştırdı: Annesi bile unvanlarını geri alamıyor#PRENS ANDREW
Müslüman kadınlara görülmemiş taciz ve hakaretMüslüman kadınlara görülmemiş taciz ve hakaret! #Hindistan
Sağa sola öpücük dağıttı ama... Banu Alkanın videosu olay olduSağa sola öpücük dağıttı ama... Banu Alkan'ın videosu olay oldu!#Banu Alkan
20 Aralık’takine benzer bir hamleye ihtiyaç var20 Aralık’takine benzer bir hamleye ihtiyaç var#20 Aralık
HABERLEREkonomi Haberleri

Krea İçerik'e ceza kanaati oluştu

#Rekabet Kurumu#Krea İçerik#Ceza
Krea İçerike ceza kanaati oluştu

Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. ve 48 bayisi hakkında rekabete aykırı hareket edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmanın sözlü savunma aşaması gerçekleştirildi.

Haberin Devamı

Rekabet Kurumu tarafından Krea İçerik Hizmetleri ve Prdüksiyon A.Ş ve 48 bayisi hakkında 4054 sayılı Kanun’un 4. Ve 6. Maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşaması gerçekleştirildi.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle açtığı sözlü savunma toplantısında yaptığı konuşmada, Kurulun Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş.’nin savunmalarının ticari sır içeren kısmının gizli oturumda dinlenmesi talebini kabul ettiğini belirterek, gizlilik içeren bölümler savunmalar tamamlandıktan sonra dinleneceğini ve bu kısım geldiğinde ilgili taraflar, soruşturma heyeti ve dosya ile ilgili Kurum personeli dışındaki bütün kişilerin toplantıya erişiminin engelleneceğini aktardı.

Gözden Kaçmasın

Galatasarayda Fatih Terimden açıklama Burak Elmasın teklifi sonrasında...Galatasaray'da Fatih Terim'den açıklama! Burak Elmas'ın teklifi sonrasında...Haberi Görüntüle

Başkan Küle daha sonra sözü, hakkında soruşturma yürütülen Krea İçerik Hizmetleri ve Prdüksiyon A.Ş’nin savunmalarını sunmak üzere 40 dakika süre verileceğini belirterek, sözü iddiaları ve dosyanın içeriğini özetlemek üzere soruşturma heyetine bıraktı.

Soruşturma heyeti, Rekabet Kurulunun 07.02.2019 tarihli ve 19-06/45-M sayılı kararı ile Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ (Krea İçerik) ve 48 bayisinin 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. Maddelerini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandığını aktardı.

Hazırlanan Soruşturma Raporu ve Ek Görüş’te yer alan delil ve tespitler ışığında, Soruşturma Heyeti tarafından, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ’nin 2018-2019 sezonu esnasında Türkiye Süper Ligi ve Birinci Lig müsabakalarının ödemeli televizyon yayıncılığı pazarında hâkim durumda bulunduğu bildirildi.
Krea İçerik tarafından müşterilerine iskonto uygulayan bayilere herhangi bir caydırıcı yaptırım uygulanmadığı, indirim yapmamaları yönünde telkinde bulunulmadığı dikkate alınarak, yeniden satış fiyatı belirlenmesi içerikli bir ihlalin bulunulmadığı, 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesi b bendi ile tanımlandığı haliyle eşit durumdaki alıcılara aynı ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için farklı şartlar ileri sürerek, doğrudan veya dolaylı olarak ayrımcılık yapılması eylemine ilişkin bulguya rastlanılmadığı açıklandı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

90lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti Sırp lider Dodik neyin peşinde90'lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti! Sırp lider Dodik neyin peşinde?Haberi Görüntüle

Soruşturma heyeti tarafından Krea İçerik Hizmetleri ve Prdüksiyon A.Ş’nin 2018-2019 sezonunda geçerli 48 adet bayisiyle imzaladığı tek tip sözleşmelerin pasif satış yasağı içeriyor olması nedeniyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği ve soruşturma tarafı 48 adet bayinin her birinin de 2018-2019 sezonunda kendi ilgili coğrafi pazarlarında hâkim durumda bulundukları, aralarında bir anlaşma yahut uyumlu eylem bulunmadığı, buna karşın sağlayıcı Krea İçerik tarafından tasarlanan yeniden satış sistemi çerçevesinde birbirlerinin bölgelerine pasif satış yapmadıkları ve marka içi rekabetin bu şekilde ortadan kalktığı söylendi.

Söz konusu eylemlerin 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği kapsamında grup muafiyetinden yararlanamayacağı, ayrıca 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 5. maddesinde sayılan koşulları sağlamadığından bu eylemlere bireysel muafiyet tanınmasının mümkün olmadığının da altı çizilirken, Soruşturma Heyeti, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi ve Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiği sonuç ve kanaatine ulaşıldığını açıkladı.

Rekabet Kurumu Başkanı Küle ve Soruşturma Heyeti’nin açıklamaları ardından, Krea İçerik Hizmetleri ve Prdüksiyon A.Ş’nin avukatları tarafından yapılacak savunma bölümüne geçildi.

Gözden Kaçmasın

İçişleri Bakanlığı’ndan İBB’ye teftiş... Bahçeli: Suç sabit görülürse İBB Başkanı makamı işgal edemezİçişleri Bakanlığı’ndan İBB’ye teftiş... Bahçeli: Suç sabit görülürse İBB Başkanı makamı işgal edemezHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Rekabet Kurumu#Krea İçerik#Ceza

BAKMADAN GEÇME!

Rejimi değiştirdi soyadını değiştiremedi

Rejimi değiştirdi soyadını değiştiremedi!

#Şemşi Paşa
Tanıtım çalışmaları hızlı başladı Dünya gözüyle İstanbul

Tanıtım çalışmaları hızlı başladı! Dünya gözüyle İstanbul

#Kültür Ve Turizm Bakanlığı
Son dakika... Kripto paralarda neler oluyor Lider para birimleri durgun seyrediyor

Son dakika... Kripto paralarda neler oluyor? Lider para birimleri durgun seyrediyor

#Bitcoin

BAKMADAN GEÇME!

Rejimi değiştirdi soyadını değiştiremedi

Rejimi değiştirdi soyadını değiştiremedi!

#Şemşi Paşa
Tanıtım çalışmaları hızlı başladı Dünya gözüyle İstanbul

Tanıtım çalışmaları hızlı başladı! Dünya gözüyle İstanbul

#Kültür Ve Turizm Bakanlığı
Son dakika... Kripto paralarda neler oluyor Lider para birimleri durgun seyrediyor

Son dakika... Kripto paralarda neler oluyor? Lider para birimleri durgun seyrediyor

#Bitcoin