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Kozmetikte uygunsuz ürüne 590 bin TL ceza

#Sağlık Bakanlığı#Kozmetik#Denetim
Kozmetikte uygunsuz ürüne 590 bin TL ceza

Sağlık Bakanlığı, piyasada denetimini yaptığı 532 kozmetik ürününden 438’inin teknik düzenlemeye aykırı (uygunsuz), 5’inin ise güvensiz olduğunu açıkladı.

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Bakanlık, ürünler için toplam 590 bin 664 lira para cezası uyguladı. Bazı ürünlere geri çekme ve imha işlemleri de yapıldı. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, “Bilinen en ünlü kozmetik markalarının dahi sahteleri internette satılabiliyor. Nasıl ki bitkisel ürünlerin internet gibi ortamlardan alınıp tüketilmemesi gerekiyorsa, aynısı kozmetik ürünler için de geçerli” dedi. Saydan Hürriyet’e şunları söyledi:

PAZAR BÜYÜYOR

“Dünyada 400 milyar doları bulan kozmetik pazarı Türkiye’de de ekonomik gelişmeye bağlı olarak, her yıl ortalama yüzde 10 büyüyor. Yıllar itibariyle kozmetik sektörü ihracatı artış gösteriyor. Türkiye’nin kozmetik sektörü ihracına baktığımızda, 2020 yılında 953.3 milyon doları bulduğu görülüyor. 2020 yılında Türkiye kozmetik sektörü ihracatından en fazla payı yüzde 22.5 ile güzellik, makyaj ürünleri ile tıraş ve deodorant ürünleri alıyor. Kozmetik pazarının bu kadar büyümesi, güvensiz ürünlerin artmasına da neden oluyor. Sektör payından yararlanmak isteyen kişiler tarafından sahte ürünler piyasaya çıkarılarak özellikle internet üzerinden satışa sunuluyor. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 2021 yılının Nisan-Eylül döneminde kozmetik ürünler piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz ürünler tespit ederek bu ürünlere idari para, geri çekme ve imha gibi cezalar uyguladı. Bakanlık tarafından, piyasadaki kozmetik ürünlerinin 532’si denetlenerek, denetlenen bu ürünlerin 438’inin teknik düzenlemeye aykırı, 5’inin ise güvensiz olduğu tespit edildi ve toplam 590 bin 664 lira para cezası uygulandı.

İNTERNETTEN SATILMAMALI

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Bilinen en ünlü kozmetik markalarının dahi sahteleri internette satılabiliyor. İnternet gibi ortamlarda çok sayıda kalitesiz, sahte ürünlerin olması ve tüketicilerin bu ürünleri kullanıp zarar görmesi bizleri son derece endişelendiriyor. Eczane dışında özellikle internetten satılan bu ürünlerin takip ve denetim altına alınması kamu sağlığı için çok önemli. Nasıl bitkisel ürünlerin internet gibi ortamlarda alınıp tüketilmemesi gerekiyorsa, aynısı kozmetik ürünler için de geçerli. Ülkemizde vatandaşımız yanıltıcı reklamlardan tam olarak korunmadığı için kozmetik ve bitkisel ürünlerin reklamlarından olumsuz etkilenip bunları bilinçsizce tüketebiliyor. Bu yüzden, bu tür ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından denetiminin sıkça yapılıp caydırıcı cezaların uygulanmaya devam etmesi gerekiyor.”

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