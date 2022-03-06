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Kozmetikte korkutan denetim raporu

#Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu#Kozmetik#Güvensiz
Kozmetikte korkutan denetim raporu

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), denetlediği 550 kozmetik ürününün 392’sinin teknik düzenlemeye aykırı, 3’ünün güvensiz olduğunu tespit ederek, toplam 310 bin lira para cezası verdi.

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Sahte, kaçak, taklit olduğu belirlenen 853 adet parfüm için imha işlemi uyguladı. El dezenfektanı, antibakteriyel sıvı sabunların da içinde olduğu biyosidal ürünleri risk analizlerine de inceleyen Sağlık Bakanlığı, 48 üründen 37’sinini ruhsatsız, 9 tanesinin ise teknik düzenlemeye aykırı olduğunu belirledi. Bu ürünleri üreten firmalara ise 1 milyon 480 bin lira para cezası uyguladı.

Tüm Eczacı işverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, tüketimin bu kadar büyümesinin, güvensiz kozmetik ürünlerinin de artmasına neden olduğunu belirterek, Hürriyet’e şunları söyledi: “İnternet gibi ortamlarda çok sayıda kalitesiz, sahte ürünlerin olması ve tüketicilerin bu ürünleri kullanıp zarar görmesi bizleri son derece endişelendiriyor. Eczane dışında özellikle internetten satılan bu ürünlerin takip ve denetim altına alınması kamu sağlığı için çok önemli. Bu yüzden, bu tür ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından denetiminin sıkça yapılıp caydırıcı cezaların uygulanmaya devam etmesi şart. Biyosidal ürünlerin sadece ilaç fabrikalarında bilimsel yollarla üretilmesi ve eczanelerde satılması gerekir. Çünkü merdiven altı tesislerde koruyuculuğu olmadan üretilerek insan sağlığını tehdit ediyorlar. El dezenfektanları 5 saate kadar koruyor ve onun için günde en fazla 5 defa kullanılması gerekiyor. Daha fazla kullanımında alerjik etki, egzama gibi yaralar çıkmasına neden oluyor.”

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#Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu#Kozmetik#Güvensiz

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