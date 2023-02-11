Köylerde yaşam savaşı

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Felaketin yaşandığı 10 şehirde, kırsal mahalle sayısı 5 binin üzerinde. Can kaybı haberlerinin geldiği köylere giden yolların büyük bölümü kar nedeniyle kapalı. Evlerin, ahırların yıkıldığı ve henüz ulaşılamayan çok sayıda köy olduğu bildiriliyor. Bunun yanında depremden etkilenmeyen köyler de var. Köylerde barınma sorunu başta olmak üzere çöken ahırlar ve hayvanların bakımı şu anda en büyük sorun. Bölgede yem fabrikaları zarar görmüş durumda ve üreticiden alınmayan sütler bilabedel dağıtılıyor. Konuştuğumuz köy muhtarları ve üreticiler özellikle çadıra ihtiyaç duyduklarını belirtiyorlar. Hayvanlarına bakamayacaklarını söyleyen besiciler ise, sanayicilerden yardım isteyerek, hayvanların nakledilmesini talep ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin gelecek hafta sektör temsilcileriyle bir araya gelmesi de bekleniyor.

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‘BAKACAK DURUMDA DEĞİLİM’

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, depremden etkilenen köylerdeki sıkıntıları şu sözlerle anlattı: “Üreticiler, ‘Hayvanlarımı köyden çıkaramıyorum, bakacak duruma değilim’ diyerek, yardım istiyor. Samandağ’da 60 hayvanı olan ve ahırı çöken bir besicimize, TIR gönderildi. Buna benzer başka olaylar da var. Ahırlarda çelik sistem olduğu için hayvanların büyük oranda zarar gördüğünü sanmıyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde pazartesi günü bir toplantı yapılacağı haberini aldık. Nakil ve yeme ulaşım şu anda en büyük sorun.” İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz da “Kış olduğu için halk şehirdeydi. Köylerde enkaz altında çok insan yok. Bakanlık da çadır gönderiyor. Bir ay sonra yem sıkıntısı olur” dedi.

KURTULAN HAYVANLAR SUSUZLUKTAN ÖLECEK

* Ali Mirioğlu, Hatay, Defne, Yeşilpınar: Köylerde sıkıntı çok büyük, ahırlar yıkık. Şu ana kadar zayiat duymadım ama hayvanlar susuzluktan ölecek. İnsanlar bir haftalık kalan yemlerinin tedirginliğini yaşıyor. Gıda, su erişimimiz var ama yıkım çok.

* Mustafa Gürbüz, Kahramanmaraş, Andırın ilçesi, Akçakoyunlu Köyü Muhtarı: Evlerimiz tek katlı, apartman değil o yüzden can kaybımız ve fazla sıkıntımız yok. Yem sıkıntılarımız var.

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* Mahmut Erdoğan, Adıyaman, Adalı Köyü Muhtarı: Köyümüzde 45 hane var, can kaybımız yok ama ahırlarımız yıkıldı. Yollarımız kapalı. Beşikli köyünde durum bizim köyümüzden çok daha kötü.

* Ramazan Tapan, Adıyaman, Çamlıca Köyü Muhtarı: Köyümüzün nüfusu 300’ün üzerinde, can kaybımız yok ama evler büyük hasar gördü, insanlarımızın evleri yok. Konteyner ve çadıra ihtiyacımız var. Yollarda ağır hasar ve ölen hayvanlarımız yok.

* Mehmet Erkut, Malatya, Yeşilyurt, Tepeköy Muhtarı: En büyük sıkıntımız ısınma ve barınma. Çadır ihtiyacımız var çünkü evlere kimse giremiyor. Merkezin durumu kırsala göre daha kötü.

* Veysel Demir, Kilis, Akçabağlar köy Muhtarı: Kilis’te çok üzücü bir durum yok. Musabeyli ilçesinde sıkıntılıyız. Şimdilik hayvanlarımız için yemlerimiz de var ama bu yemler bizim 10 günlük ihtiyacımızı karşılayabilir.



