Kovid-19 sonrası toparlanma ivmesini sürdürüyor

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Kovid-19 salgınından en çok etkilenen havacılık sektörü, kredi derecelendirme kuruluşlarının uzun vadeli değerlendirme analizlerine göre toparlanma ivmesini sürdürerek, salgın öncesi dönemi yakalayabilir.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, havacılık sektörü Kovid-19 salgını sırasında yaşanan finansal türbülansın ardından kredi notlarını kademeli olarak artırarak, pazardaki toparlanma ivmesini devam ettiriyor.

Salgının doruk noktası olan Nisan 2020'de devletler sınırları kapatıp sıkı karantina kuralları uygularken, dünyadaki ticari hava taşımacılığı filosunun büyük çoğunluğu yerde beklemek durumunda kaldı.

Bazı hava yolu şirketleri iflas etmemek için kamu yardımı alırken, 1 milyondan fazla kişi havacılık sektöründe işini kaybetti.

2020'de taşınan hava yolcusu sayısında, ücretli yolcu kilometre (RPK) olarak ölçülen toplam hava trafiğinin 1950'lerde izlenmeye başlanmasından bu yana en büyük düşüş kaydedildi.

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Sektörün toplam yolcu gelirleri 2020'de yüzde 69 düşüşle 159 milyar avroya gerilerken, net zarar 106 milyar avroya ulaşmıştı.



YATIRIM YAPILABİLİR NOTUNA SAHİP HAVA YOLLARININ PAYI YÜZDE 25'TEN YÜZDE 35'E YÜKSELDİ

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine göre, S&P, Moody's ve Fitch gibi önde gelen kredi derecelendirme kuruluşlarının uzun vadeli temerrüt derecelendirmelerinin analizi, takip edilen yaklaşık 40 hava yolundan oluşan bir örneklemde yatırım yapılabilir (A'dan BBB-'ye) notuna sahip hava yollarının payının 2021 sonunda yüzde 25'ten 2024 Haziran'da yüzde 35'e yükseldiğini gösteriyor.

Ancak bu değişim, 2019 sonunda gözlemlenen yüzde 41'in gerisinde kalıyor. Kredi notu ölçeğinin alt ucunda, yüksek derecede spekülatif (CCC-'den D'ye) olarak derecelendirilen hava yollarının sayısı 2021'e kıyasla düşüş gösterdi.

Sektör açısından iyi haber olarak nitelendirilen bu durum, 2019'a kıyasla daha fazla sayıda hava yolunun bu kadar düşük kredi notuna sahip olması gerçeğiyle de dengeleniyor.

Hava yolu şirketleri, salgın sırasında daha fazla borç almak zorunda kaldıkça, kredi notları düşürüldü ve bu da notu düşürülen şirketler için daha yüksek borçlanma maliyetlerine yol açtı.

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Bu zorlu senaryo, 2022'den bu yana faiz oranlarındaki artışla daha da kötüleşirken, mevcut dönemde, sadece kredi notları iyileşmekle kalmıyor, aynı zamanda sektörün mali sağlığı da düzeliyor.

Ayrıca, bu yıl için yapılan ön mali değerlendirmeler, nominal borç seviyelerinde 2019'daki seviyelerin biraz üzerinde bir düşüş olduğunu ve tahmini düzeltilmiş net borç/FAVÖK oranının 3,8 olarak gerçekleştiğini, bunun da 2017-2019 ortalaması olan 4'ten biraz daha iyi olduğunu gösteriyor.

Buna karşın, azalan nominal borç seviyesinin, önemli ölçüde daha yüksek faiz oranları nedeniyle hava yollarını yine de yüksek bir borç servis maliyetiyle baş başa bırakacağı öngörülüyor.