Kovid-19 salgını hava temizleme cihazlarına talebi artırdı

Salgın tüm dünyada insanların temizlik anlayışını değiştirirken, virüsten korunmak için üretilen ürünler ticari anlamda yeni bir pazar oluşturdu. Başta maske ve dezenfektan gibi temel korunma ve temizlik malzemelerinin satışında önemli yükselişler görülürken, bunları hijyen açısından yeterli görmeyen kişi ve kuruluşlar, çareyi ortamdaki havayı temizleyen cihazları edinmekte buldu.

Bu kapsamda ofis ortamı, toplu taşıma araçları ve AVM'lerde vakit geçiren insanların sağlığını korumak adına hava sterilizasyon cihazları daha da önemli hale geldi.

"HAVA TEMİZLEME CİHAZLARININ ÜRETİMİ ARTACAK"

İnovatif ürün tasarımcısı ve İmtek Cryogenics Ar-Ge Teknisyeni Murat Celep, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsimiyle birlikte Kovid-19 vakalarına gribin de ekleneceğini belirterek, alınan önlemlere karşın vaka sayısındaki artışın büyük endişeye neden olduğunu söyledi.

Konu, inovatif çözümler açısından ele alındığında Kovid-19 gibi virüslerin havadan temizlenmesinin salgınla mücadelede önemli rol oynayacağını dile getiren Celep, her mekana uyumlu hava temizleme cihazlarının kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.

Toplu taşıma araçları, oteller, AVM'ler, cafe ve restoranlar gibi kapalı ve kalabalık alanların riskli yerler olduğunu anlatan Celep, şunları kaydetti:

"Bu gibi yerlerde havanın temizlenmesinin büyük faydaları olacaktır. Mesela bir restorana maskesini takan bir virüs taşıyıcısı girdi. Saatlerce oturdu, yemeğini yedi çayını içti. O saatlerde restoranda bulunan herkes aynı havayı soludu. Bu bir risk. Aynı örnek toplu taşıma araçlarında da geçerli. Toplu taşıma araçlarında ve kapalı alanların tümünde her birine uygun cihazlarla insanlara sürekli temiz hava sağlayarak virüslerin yayılmasının büyük ölçüde önüne geçilebileceğini düşünüyorum. Dünyayı sarsan pandemi öncesinde kullanımı az ve birçok insanın varlığından dahi haberi olmadığı hava temizleme cihazlarının bu süreçle birlikte kullanımı artarak ihtiyaç haline geleceği kanısındayım. Bu sebeple bu cihazlara olan talep doğrultusunda hava temizleme cihazlarının üretimi de artacaktır."

300 METREKÜP HAVAYI 1 SAATTE TEMİZLEYEN CİHAZ

Hava temizleme cihazları alanında faaliyet gösteren TEKODAK Teknoloji Kurucu Başkanı Zafer Tarhan hava temizleme cihazlarına talebin giderek arttığını söyledi.

Ürünlerinin yaklaşık 10 yıldır teknolojik olarak modernize edilerek en son halini aldığını kaydeden Tarhan, şu ifadeleri kullandı:

"Firmamızın patentli markası Hagel, bize çalışan anlaşmalı üreticilerimiz tarafından tüm hakları bize ait olan markamız ile yurt dışında üretilmektedir. Kovid-19 virüsü salgınından sonra satışları inanılmaz oranda artış göstermiştir. Yaklaşık 300 metreküp havayı 1 saatte steril ediyor."

Ürünün yüzde 100'e yakın oranda havayı temizlediğinin altını çizen Tarhan, "Hagel AirWifi 40 modelimiz sadece ev ya da ofis değil tüm kapalı alanlarda kullanılabilir ve taşınabilir bir cihazdır. Uzaktan erişim özelliği sayesinde, nerede olursanız olun cep telefonunuzdan veya mobil cihazlarınızdan kolayca cihazın kullanıldığı ortamdaki hava kalitesi analizini görebilir ve cihazın tüm özelliklerine müdahale edebilirsiniz." diye konuştu.