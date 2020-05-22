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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 22.05.2020 - 12:17,Son Güncelleme:

Kovid-19 Almanya'nın vergi gelirlerini düşürdü

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Kovid-19 Almanya'nın vergi gelirlerini düşürdü
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Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle federal devlet ve eyaletleri kapsayan vergi gelirleri nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,3 düştü.

Almanya Maliye Bakanlığı ülkenin nisan ayına ilişkin aylık vergi gelirleri verilerini açıkladı. Buna göre, nisanda federal devlet ve eyaletlerin vergi gelirleri 2019’un aynı ayına göre yüzde 25,3 azalarak 39 milyar avroya geriledi.

Gelir ve kurumlar vergi gelirlerinde düşüş görülürken, havacılıktan sağlanan vergi gelirlerinde yüzde 95 gerileme olması dikkati çekti. Yılın ocak-nisan döneminde ise federal devlet ve eyaletlerin vergi gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 düşüşle 220 milyar avroya geriledi.

Bakanlık, açıklamasında, vergi gelirleri bakımından gelecek birkaç ayın sıkıntılı olacağına vurgu yaptı. Alman hükümeti, 14 Mayıs’ta bu yıl için vergi gelirleri beklentisinde Kovid-19 salgını nedeniyle revizeye giderek bir önceki tahmine göre söz konusu gelir tahminini 81,5 milyar avro düşürmüştü.

2020’de federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan vergi gelirlerinin 717,8 milyar avroya gerilemesi bekleniyor. 

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