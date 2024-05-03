Koton halka arz oluyor

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30 Nisan ila 2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde talep toplanacak halka arzda, pay başına fiyat 30.50 TL olarak belirlendi. Halka arz sonrasında Koton’un halka açıklık oranının yüzde 16.5 olması hedefleniyor. Halka arzın konsorsiyum liderliğini İş Yatırım üstlenirken, Ak Yatırım da konsorsiyum eş lideri olarak görev alıyor. Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 30-40’ı yurtiçi ve yurtdışı mağaza açılışları ve yenilemeleri, depo otomasyon yatırımları ile bilgi teknolojileri yatırımları, yüzde 60-70’i büyüme amaçlı ürün alımlarına yönelik işletme sermayesi finansmanı için değerlendirilecek. Kâr dağıtım politikası çerçevesinde, dağıtılabilir net dönem kârının en az yüzde 20’sinin pay sahiplerine dağıtılması hedefleniyor. Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz, “Halka arzdan elde edeceğimiz gelirle yeni yatırımlara imza atacağız. Koton olarak yurt içinde ve dışında yeni mağaza açılışları gerçekleştirmeye, bilgi teknolojilerine yönelik geliştirmelerle online ekosistemimizi büyütmeye ve sürdürülebilirlik politikamızı destekleyen daha az su ve enerji tüketimine yönelik teknolojilerin kullanılmasını sağlayacak yatırımlara odaklanacağız” dedi.