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Kosova’da kripto para madenciliği yasaklandı

#Bitcoin#Kosova#Ekonomianasayfa
Kosova’da kripto para madenciliği yasaklandı

Kosova’da enerji krizine çözüm olarak elektrik kesinti uygulamasına gidilmesinin ardından ülkede, kripto para madenciliğinin yasaklandığı bildirildi.

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Yüksek küresel fiyatlar ve ülkenin en büyük kömür santralinde arıza meydana gelmesinin ardından enerji krizi yaşanmaya başlamış ve çözüm olarak ülkede elektrik kesinti uygulamasına gidilmişti.

Her 8 saatte bir 2 saat elektrik verilen ülkede vatandaşlar kesintileri protesto etti ve Enerji Bakanı'nın istifasını istedi. Ülkede elektrik kesintilerine ek olarak kripto para madenciliği de yasaklandı.

KOSOVA ENERJİSİNİN YÜZDE 40’INI İTHAL EDİYOR

Kripto para madenciliğinde kullanılan makinelerin çok fazla enerji harcadığı gerekçesiyle Kosova Enerji Bakanı Artane Rizvanolli, ülkede yaşanan enerji krizinin önüne geçebilmek için kripto para madenciliğinin yasaklandığını açıkladı. Yakın zamana kadar en ucuz elektrik tarifelerine sahip olan Kosova enerjisinin yüzde 40’ını ithal ediyor.

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Çin ve İran’da çok fazla enerji harcadığı sebebiyle ülkede kripto para madenciliğini yasaklamıştı.

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