KOSGEB'den KOBİ'lere bağışıklık uyarısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, KOBİ'lerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecini yara almadan atlatması gerektiğini belirterek, "KOBİ'ler bağışıklıklarını koruyarak, kriz sonrası ortaya çıkacak fırsatları daha iyi değerlendirebilmeliler." dedi.



Uzkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın daha önce de birçok ekonomik krizle karşı karşıya kaldığını ancak Kovid-19 salgını dolayısıyla ortaya çıkan durumun farklı olduğunu söyledi.



Dünyanın bu sürece hazırlıksız yakalandığını ifade eden Uzkurt, "Dünya ülkeleri salgının daha önce belirti vermeden ortaya çıkmasının şokunu yaşıyor. Ekonomiye ve KOBİ'lere etkisine baktığımızda, diğer krizlerden farklı olarak, arz ve talep şokunu firmalar ve piyasalar aynı anda yaşamaya başladı. Daha önceki krizlerin geleceği az çok tahmin ediliyordu. Bazı firmalar gelecek krize göre önlemini alıyordu. Bütün dünya ülkelerindeki firmalar bu salgın krizine hazırlıksız yakalandı. Kovid-19 ekonomiye ve KOBİ'lere etkileri açısından birçok ezberi bozdu, bütün ülkeleri etkiledi." diye konuştu.



Uzkurt, bu süreçte yaşanan arz-talep şokunun dünyadaki KOBİ'leri etkilediğine dikkati çekerek, bu işletmelerin alacaklarını tahsil edemedikleri için zorlandıklarını ve negatif nakit akışı olduğunu bildirdi.



Salgın sürecinin KOBİ'lerin bilanço ve gelir-gider tablolarında sıkıntılara yol açabileceğine işaret eden Uzkurt, şöyle konuştu:



"Sürecin uzaması halinde firmaların yaşadığı bu sıkıntı finans ve bankacılık sektörüne de yansıyabilir. Bu firmaların bankalardan kullandıkları krediler var. Bu kredilerin geri dönmemesi durumunda birtakım sıkıntıları bütün dünya ülkeleri yaşayacak gibi görünüyor."



"DİJİTALLEŞME VE ELEKTRONİK TİCARET ÖNEM KAZANACAK"



Uzkurt, tedarik zincirinde de aksamalar olmaya başladığını belirterek, bunun ekonomik açıdan ciddi kırılganlık ortaya çıkardığını dile getirdi.

Firmaların ham madde ve yarı mamul bulma konusunda sıkıntılar yaşadığına dikkati çeken Uzkurt, daha önce kullanılan finansmanın tekrar ödenmesi ve bunların maliyetinin karşılanması konusunda da KOBİ'lerin sorunları bulunduğunu kaydetti.



Uzkurt, sürecin kısa sürede bitmesi ve az hasarla atlatılması temennisinde bulunarak, Kovid-19'un hemen hemen bütün sektörleri etkilendiğini ifade etti.

Salgın sürecinde bazı sektörlerin avantaja sahip olduğunu vurgulayan Uzkurt, şu değerlendirmede bulundu:



"Gıda, sağlık ekipmanları, temizlik ve hijyen ürünleri üreten firmaların bu süreçte avantajlı olduğunu gözlemledik. Elektronik ticareti kullanan, online alışverişe yönelmiş ve dijitalleşme sürecini belirli bir aşamaya getirmiş KOBİ'lerin bu süreçte avantaj elde ettiğini görüyoruz. Hatta kriz o firmalar için ciddi bir fırsata dönüşmüş durumda. Bundan sonraki süreçte ekonomik şartları konuşurken, firmaların alacağı pozisyonları, izleyeceği stratejileri belirlerken, dijitalleşme ve elektronik ticaret konularının diğer alanlara göre önem kazanacağını söyleyebiliriz."



"KOBİ'LER SÜRECİ AN AZ HASARLA ATLATMAK İÇİN DESTEKLERDEN YARARLANSIN"



Uzkurt, ülkelerin dışa bağımlı olup olmadıklarının da önemli hale geldiğine işaret ederek, bu süreçte birtakım tedbirlerin alınmasının gerekliliğinin de ortaya çıktığını söyledi.



Türkiye'de tekstil sektöründe birçok talep alındığını ifade eden Uzkurt, "Firmalarımız bu sektördeki üretimleri için Çin'den getirecekleri ham madde ve yarı mamul maddelerini getiremedi. Bu taleplerin bir kısmına cevap veremediler. Bu açıdan buradan da bir ders çıkarmamız gerekiyor." dedi.

Uzkurt, KOSGEB'in diğer kamu kurumları gibi KOBİ'lerin ekonomik yüklerini hafifletecek adımlar attığını anımsatarak, kurum vasıtasıyla kredi kullanan işletmelerin kredilerini 3 ay ertelediklerini bildirdi.



KOBİ'lerin bankalara olan nisan, mayıs, haziran dönemine tekabül eden taksitlerinde vade sonuna eklenecek şekilde 3 aylık ertelemeye gittiklerine aktaran Uzkurt, şu bilgileri verdi:



"KOSGEB'in proje desteğinden yararlananların, geri ödemeli kısmı için zamanı gelenlerin taksitlerini öteledik. KOBİ'lerimize sesleniyorum, bu ötelemelerden kaynaklı bir maliyete katlanmayacaklar. Bir banka veya KOSGEB müdürlüğü ile de iletişime geçmeleri gerekmiyor. Bazı banka şubelerinin, bizim bankaların genel müdürlükleriyle yapmış olduğumuz anlaşmaya rağmen, KOBİ'lerimizden kredi taksitlerini istedikleri bilgisi zaman zaman bize geliyor. Burada KOBİ'lerimizden isteğim, ertelenen bu taksitleri şube istese dahi ödemesin. Bu taksitler otomatik ertelendi. Banka genel müdürlüğü ile şube arasında iletişim sağlandığında bu sorun çözülecek."



KOSGEB'in bu süreçte, kamu bankalarının vermiş olduğu destekleri kendi sitesinde toplayarak KOBİ'lere yardımcı olduğunu dile getiren Uzkurt, şunları kaydetti:



"Kovid-19 salgınını KOBİ'ler yara almadan atlatmalı. KOBİ'ler bağışıklıklarını koruyarak, kriz sonrası ortaya çıkacak fırsatları daha iyi değerlendirebilmeliler. KOBİ'lerimiz, en başta devletin, kamu bankalarının ya da özel bankaların vermiş olduğu destekleri iyi takip edip, bunlardan en az hasar görecekleri şekilde yararlanmalılar. İşletmelerimiz, 'Hangi kurum, ne veriyor?' sorusunun cevabını bulmak için bizim sitemize girerek, hangi desteğin açıklandığını, kimin tarafından, hangi şartlarda verildiğini görebilecek."