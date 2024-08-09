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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya adresi X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Artık girişimcilerimiz KOSGEB’e gelmeyecek, KOSGEB girişimcilerimize gidecek. KOSGEB Girişimci Seçmelerimiz 81 ilde devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, paylaşımda yer alan videodaki konuşmasında, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve KOSGEB yanınızda…Girişimcilerimizin yenilikçi fikirleriyle buluştuğumuz KOSGEB Girişimci Seçmeleri, ülkemizin dört bir yanında devam ediyor. İlham veren projeleri ile büyük ve güçlü Türkiye'nin yapı taşlarını oluşturan girişimcilerimize destek olmaktan gurur duyuyoruz. Girişimci seçmelerimiz 15 Ağustos’a kadar devam edecek. Takipte kalın.” dedi.



"KOSGEB GİRİŞİMCİLERİNİ SEÇİYOR"



"KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor" mottosuyla yola çıkan KOSGEB, girişimcilerin projeleriyle kendilerini göstermelerini ve yeni kurulan işletmeleri destekleyerek sürdürülebilirliklerini sağlamayı amaçlıyor. “İmalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilgi hizmet faaliyetleri, bilimsel araştırma ve geliştirme” "sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin başvurabildiği Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği’ne 10 Mayıs-28 Haziran tarihleri arasında toplam 3 bin 380 girişimci başvurdu. Kurullardan geçen 984 girişimci, 01-15 Ağustos tarihleri arasında jüriler tarafından değerlendiriliyor.



DESTEK ÜST LİMİTİ



Girişimci Destek Programı, İş Kurma Desteği ve İş Geliştirme Desteği olmak üzere iki ana başlıktan oluşuyor. İş Geliştirme Desteği kapsamında girişimcilere 1,5 milyon TL üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranı ile geri ödemeli olarak destek sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL daha ilave ediliyor.



GERİ ÖDEMELER, 36 AYLIK PROGRAMIN SONUNDA BAŞLAYACAK



Destek kapsamında işletmenin personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alımı giderlerine (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri) destek sağlanıyor. Geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmayacak olup işletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacak.