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KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt canlı yayında anlattı! Yeni istihdam paketinin detayları neler?

#Yeni İstihdam Paketi#KOSGEB#Hasan Basri Kurt

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü açıkladığı yeni istihdama destek paketinin detaylarını CNN TÜRK muhabiri Gülşen Coşkun'a anlattı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazartesi gnü gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası, son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup, meslek lisesi veya üniversite öğrencisi istihdam eden şirketlere 100 bin lira destek sağlanacağını açıklamıştı.

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt istihdam paketinin detaylarını CNN TÜRK muhabiri Gülşen Coşkun'a anlattı. Kurt, 16-40 yaş arası kişilerin destekten faydalanabileceğini söylerken, istihdam sayısında hedefin 75 bin kişi olduğunu belirtti. Kurt, başvurular ilgili detayları da aktardı.

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KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt'un açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:

Mikro ve küçük işletmelerimiz yararlanabiliyor. Burada tek şart istihdam edecekleri kişinin üniversite, meslek yüksekokulu, meslek lisesi mezunu ve daha önce çalışmamış olması. Asgari ücret ile çalıştırabilme yaşı 16 Türkiye’de. 16’dan 40’a kadar yaş aralığında olanlar faydalanacak.

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Son 3 yılda 6 aydan fazla sigortası olmayan birisini işe aldılar. Bu işe alma süreci içerisinde öncelikle başvuruda bize bir taahhütte bulun diyoruz. Sonra sigorta yapılıp yapılmadığına bakacağız. Aynı şartları taşıyan bir başka kişiyi de işe alsa bunu kabul ediyoruz. Altı aylık sigorta sürecini izliyoruz. Bu süreçte girdi çıktılar olabilir. Askerlik ya da çalışanın işini beğenmeme gibi... Bu durumda oluşan boşlukları doldur diyeceğiz ve ikinci taksiti yatıracağız. Böylece 365 günlük bir istihdamı tamamlamasını istiyoruz. Burada hedef istihdamın kalıcı olması.

MİKRO İŞLETMELERDE 2, KÜÇÜK İŞLETMELERDE 5 KİŞİ

Mikro işletmelerde 2 kişiye kadar buna müsaade ediyoruz. Küçük işletmelerde ise 5 kişi. Mikro işletmeler 10 kişiye kadar sigortalı çalışanı olan işletmeler. 10-50 arası çalışanı olanlar da küçük işletme olarak tanımlıyoruz.

Kadın istihdamını desteklemek için yüzde 10 bir artış öngördük. Kadın istihdama 110 bin olarak ödeyeceğiz. 2 yılın sonunda 4’er aylık 6 taksitle geri ödenecek. Herhangi bir faiz, işlem ücreti yok. 200 aldıysa 200 ödeyecek.

NASIL BAŞVURU YAPILIYOR?

Pazartesi günü açıklandı. O anda sistemimizi açtık. O gece dahi başvurular oldu. Şu an itibarıyla 5 bin civarında bir başvuru var. Temel hedefimiz 75 bin istihdam olacak. Yaklaşık olarak 40-50 bin işletme olacağını tahmin ediyoruz. Bu 3. fazımız. 1. ve 2. fazımızda 10 bin işletmemiz zaten bu başvuruları yaptılar, onlar süreci biliyorlar. Öncekilerden faydalanan KOBİ’lerimiz bu paketten de rahatlıkla faydalanabilirler. KOSGEB internet sayfası üzerinden esnafımız, işletmemizi e-Devlet'e yönlendiriyoruz. Herhangi bir evrak istemiyoruz. Taahhüt veriyor, sigorta girişini yapıyor. Bunu gördüğümüz anda İBAN numarasına rakamı aktarıyoruz.

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#Yeni İstihdam Paketi#KOSGEB#Hasan Basri Kurt

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