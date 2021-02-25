KOSBİ’de hedef bin firma 50 bin istihdam

İzmir-Ankara Karayolu üzerinde kurulan KOSBİ’nin, İzmir-İstanbul Otoyolu’nun hizmete girmesi, yakınlarına lojistik köy ve Yiğitler Barajı gibi devlet yatırımlarının yapılması ile ilgi odağı haline geldiğini belirten Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, “Kimya, makine imalat, seramik, içecek, kâğıt, gıda sektörlerinde ülkemizin çok önemli tesisleri bölgemizde yer alıyor. Yatırım için parselasyon çalışmasının tamamlanmasını bekleyen birçok sanayicimiz var. Lojistik avantajlarımız, arıtma tesisimiz, kesintisiz enerjimizle yatırımcılar adeta sırada bekliyor. 100 bin metrekarenin üzerindeki büyük alanlarda yatırım yapmak isteyen sanayiciler ne yazık ki yer olmadığı için yatırımlarını erteliyorlar” diye konuştu.

ÇALIŞAN SAYISI ARTACAK

Türkiye’nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alan firmaların faaliyet gösterdiği KOSBİ’de, sınai üretim yapan 386, hizmet ve ticari faaliyet yürüten 127 firmanın mevcut olduğuna dikkat çeken Kamil Porsuk, “Sanayi üretimi yapan firmaların yüzde 32’si makine ve metal sektöründe faaliyet gösterirken, diğer öne çıkan sektörler yapı malzemeleri, kağıt, kimya, gıda ve otomotiv yan sanayi olarak sıralanıyor. Bölgede 500’ün üzerindeki firmada yaklaşık 27 bin kişiye iş imkanı sağlanıyor. Bölge tamamen dolduğunda bine yakın firma faaliyet gösterecek. Yeni kurulacak fabrikalar ile birlikte istihdam 50 bine ulaşacak” dedi.

PANDEMİ SONRASINA HAZIRLIK

Salgın ile geçen 2020 yılının ardından 2021 yılında da altyapı yatırımlarını sürdürdüklerini ve parselasyon çalışmalarının son hızıyla devam ettiğini açıklayan Porsuk, bu yıl bölgelerinin yapılaşmaya açılacak alanlarında enerji dağıtım şebekeleri, iç yol düzenlemeleri, kanalizasyon ve içme suyu hattı alt yapılarının imalatına başladıklarını söyledi. Sanayicilerin uzun süre beklediklerin itfaiye merkezine de bu yıl kavuşacaklarını belirten Porsuk, şöyle konuştu: “Bölgedeki endüstriyel yangınlara anında müdahale olanağına sahip olacak şekilde donanımlara sahip itfaiyenin konuşlandırılacağı merkezi bu yıl faaliyete geçireceğiz. Böylesi büyük tesislerin olduğu yerde kurulan itfaiye sanayiciler açısından büyük bir güven kaynağı olacak. Amacımız, pandemi sürecinden çıkıldığında bölgeyi yeni yatırımlara hızla hazır hale getirmek.”

EKSİKLER TAMAMLANIYOR

Bölgede MOBESE sisteminin kurulması için de çalışmaların sürdüğünü belirten Porsuk, sözlerine şöyle devam etti: “2019-2020 eğitim yılında eğitime başlayan KOSBİ Zülfü-Mevlüt Çelik Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde laboratuvar ve atölye eksiklerini sanayicilerimiz ile birlikte hızla tamamlıyoruz. Okulumuzun çatısına da sanayicilerimize de örnek olması için güneş enerji santrali kuruyoruz. Bu sayede okulumuzun hem enerji ihtiyacını karşılayacağız hem de fazla enerjiyi satarak gelir elde edeceğiz. Ayrıca sanayicilerimizin de enerjiyi verimli kullanarak enerji tasarrufu sağlamaları için motorlarının yenilenmesini destekleyen TEVMOT projemizde Türkiye’de pilot uygulama olarak başarılı bir şekilde sürüyor.”