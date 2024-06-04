Kosam raporu riske dikkat çekti: Sanayi Orta Anadolu’ya yayılmalı

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Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, deprem riski başta olmak üzere ekonomi güvenliği açısından gerçekleştirilmesi gereken Marmara-Orta Anadolu Sanayi Dönüşümü projesinin geniş bir kesim tarafından dile getirildiğini vurguladı.

Rapor İstanbul, Kocaeli ve Bursa illerindeki sanayi tesislerinin önemli bir kısmının Aksaray, Ankara, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerine taşınmasının detaylı analizini içeriyor. Öztürk, “Marmara’nın doğal afetler ve diğer risklere karşı kırılganlığı, ülkenin ekonomi güvenliğini de etkiliyor. Tesislerin Anadolu’ya taşınması, hem kalkınmayı artırır hem de riskleri azaltır” diye konuştu.