Kos-Bodrum seferleri başladı

Haberin Devamı

Muğla’nın Bodrum ilçesi Bodrum Cruise Port Limanı’na, pandemi nedeniyle 2 sezon aradan sonra Yunanistan’ın Kos Adası’ndan ilk feribot seferi yapıldı.



Yunanistan’ın Kos Adası ile Bodrum arasında pandemi nedeniyle durdurulan ve 2 sezondur yapılamayan feribot seferleri, yeniden başladı. Kos’tan ilk feribot, bugün Bodrum’a geldi. Kos-Bodrum seferini yapan ’Rodon’ isimli katamaran, 56 yolcu getirdi.



Seferlerin haftada 3 veya 4 gün olarak yapılmasının beklendiğini belirten Bodrum Cruise Port Genel Müdürü Haluk Hızlan, "Hem kruvaziyer turizmi hem de Kos Adası seferlerinin başlaması sevindirici. 2022 Bodrum turizmi için iyi bir sezon olacak" dedi.