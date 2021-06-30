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Ekonomi
Haber Giriş: 30.06.2021 - 12:52 | Son Güncelleme:

Koruyucu donanım malzemeleri satın alınacak

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Koruyucu donanım malzemeleri satın alınacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanlığı Mal Alımları Şube Müdürlüğü’nce İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma Ve Kontrol Şube Müdürlüğü’ne kişisel koruyucu donanım malzemeleri alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

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