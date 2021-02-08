Korsan saldırısında sigorta devrede

24 OCAK’ta, Gine açıklarında, M/V Mozart isimli Türk gemisi, Nijeryalı korsanların saldırısını uğramıştı. Saldırıda mürettebattan bir kişi yaşamını yitirmiş, 15 kişi de kaçırılmıştı. Kamuoyunda korsan saldırının birçok boyutu konuşulurken, sigorta konusu ise gündeme hiç gelmedi. Oysa korsan saldırıları sigortayı yakından ilgilendiriyor.

Türk P&I Sigorta Genel Müdürü Ufuk Teker, Türk gemisine yapılan saldırı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Teker, korsan saldırıların, deniz sigortacılığının sürekli gündeminde olduğunu, haftada iki üç saldırı yaşandığını belirterek, sigorta şirketlerinin milyonlarca dolarlık tazminat ödediğini kaydetti. Teker, son yıllarda gemi işletmecilerinin tekne ve P&I sigortalarının (gemilerin yaptırdığı sorumluluk sigortası) yanı sıra bu tür olaylara karşı kaçırma ve fidye sigortası yaptırmaya da başladıklarını ifade ederek, “Özellikle Gine Körfezi, Aden geçişi gibi riskli bölgelere gidildiğinde armatörler fidye sigortasını yaptırıyor” dedi.

Ufuk Teker, M/V Mozart gemisinin, uluslararası sigorta şirketi tarafından sigortalı olduğunu da vurgulayarak, “Geminin gövde sigortası var ve korsanların verdikleri fiziki zararlar sigortadan karşılanacak. Hayatını kaybeden personel de sigortalı. P&I sigortası personelin vefatı, yaralanması ve başına gelen her türlü hadiseyi de kapsıyor” dedi.

FİDYE SÜRECİ HASSAS YÖNETİLMELİ

ÖNCEKİ senelerde Somali’de kaçırılan, Türk gemilerinin hasar yönetiminde görev aldığını hatırlatan Ufuk Teker, sürecin hassas olduğunu, özellikle gemi işletmecisi ile kaçırılanların ailelerinin sorumlu davranmaları gerektiğini belirterek, şunları söyledi: “Korsanlar, aileleri provoke ederek, gemi işletmecisi üzerinde baskı kurarak, tehdit ederek, ödenecek tazminatı belirlemeye çalışırlar. Mesela, bunun arkasında 50 milyon dolarlık bir sigorta teminatı var dediğinizde bu durum, korsanları provoke edecek, sürecin doğru yönetilmemesine sebep olacak. Tecrübelerimiz gösterdi ki, korsanların ideolojik amaçları yok; para amacıyla personeli alıkoyuyorlar ve olabildiğince iyi bakıyorlar. Bölge zor bir bölge; Nijerya’nın içlerinde, nehir bölgesinde, kabilelerin içerisinde, sık ormanlık arazilerde tutuyorlar. Bu olayları birkaç kabile yönetiyor.”