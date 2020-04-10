Koronavirüse karşı katılım desteği

EMLAK KATILIM EK LİMİT İMKÂNI

Emlak Katılım, paydaşları için hazırladığı önlem paketi kapsamında çeşitli kolaylıklar sağladı. Banka, bireysel ve kurumsal müşterilerine taksit, kâr payı ve anapara ödemelerinde erteleme olanağı sundu. Altı aya kadar ödemesiz dönem sunan Emlak Katılım, bu süreyi 12 aya uzattı. Bununla birlikte maaş müşterisi olan kurumsal müşterilerine, ihtiyaç duymaları hâlinde şubat sonundaki istihdamlarını korumaları koşuluyla üç aylık çalışan maaş gideri kadar ek limit sağlandı. Emlak Katılım finansman limiti olan müşterilerinin mevcut koşullar nedeniyle oluşabilecek işletme sermayesi ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi’ne yönelik ilave limit ihtiyaçlarının da karşılanması kararına varıldı. Katılım bankacılığı sektörünün en genç oyuncusu olan Emlak Katılım, nakit ihtiyaçlar için ATM’den günlük para çekme limitini 6 bin liraya yükseltti. Kurum, ayrıca diğer banka ATM’lerinden de komisyonsuz para yatırma ve çekme imkânı sundu. Sosyal mesafe kurallarını da dikkate alan banka, genel müdürlük binasında fiilen bulunması gerekmeyen çalışanları için evden çalışma sistemini hayata geçirdi.

TÜRKİYE FİNANS’TAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 6 AY ERTELEME

Şubelerinde yüzde 50 daha az personelle dönüşümle çalışma modeline geçen Türkiye Finans, müşterilerinin nakit ihtiyaçları için birçok önlem aldı. Buna göre banka ATM’lerinden 24 saat ücretsiz para çekme limitini günlük beş bin liraya çıkarıldı. Ayrıca kredi kartıyla tek seferde yapılabilen temassız işlem üst sınırı da 120 liradan 250 liraya yükseltildi. Türkiye Finans’ın tüm müşterileri talep etmesi hâlinde, kullanılan fonlara ilişkin taksit ödemeleri, nakit akışlarına uygun şekilde 30 Haziran 2020 tarihine kadar ertelendi. Bireysel müşterilere yine talep etmeleri durumunda kredi kartı ödemelerinde ilave finansman desteği sağlandı. Esnaf ve KOBİ müşterileri öncelikli olmak üzere tüm ticari müşteriler için yeni finansman olanakları sunuldu. Personel maaş ödemesi hizmeti alan işletmelere, üç aylık maaş giderleri kadar üç ay ödemesiz 24 aya kadar vadelerde fon imkânı verildi. Ayrıca dijital kanallar üzerinden ücretsiz EFT ve havale işlemi uygulaması da 30 Haziran 2020’ye kadar tüm müşterilere sunuldu. Türkiye Finans, ekonomi destek paketinin yanı sıra sadece sağlık çalışanlarını kapsayan ikinci bir paketi daha devreye soktu. Salgına karşı yürütülen özverili mücadelede, sağlık çalışanlarının ve tüm ihtiyaç sahiplerinin öncelikli ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla ayırdığı kaynağı 8 milyon liraya çıkardığını açıklayan Türkiye Finans, sağlık çalışanı olan müşterilerinin finansman ödemelerini ek bir kar payı olmadan 6 ay erteleyeceğini açıkladı. Ayrıca sağlık çalışanlarının öncelikli ihtiyaçlarını karşılamak üzere İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne 10 bin adet koruyucu tulum bağışında bulundu.

KUVEYT TÜRK KART BORÇLARINI ERTELEDİ

Müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını ön planda tutarak faaliyetlerine devam eden Kuveyt Türk, mobil ve internet şubeden yapılan havale-EFT limitlerini 50 bin liraya yükseltti. ATM’lerden günlük para çekme limiti ise 5 bin olarak belirlendi. Risk grubundaki tüm çalışanlara da idari izin verildi. Yaşanan süreçten etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren tüzel müşterilerin ihtiyaç duyması ve talep etmesi hâlinde nisan ayı sonuna kadar olan taksit ödemeleri, anapara ve kâr payı dâhil üç ay ötelendi. Salgından olumsuz etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda çalışan veya bu sektörlerde müteşebbis olan bireysel müşterilerin yine ihtiyaç duyması ve talep etmesi hâlinde konut, ihtiyaç ve araç finansmanının nisan sonuna kadar olan taksit ödemeleri de anapara ve kâr payı dâhil üç ay ertelendi. Ayrıca müşterilerin kredi kartı borçlarının da üç ay ötelenmesine karar verildi. Kuveyt Türk çalışanlarına yönelik de önemli kararlar aldı. Müşteri ziyaretleri, şirket içi ve dışı toplantıları ve etkinlikleri erteledi. Genel müdürlük biriminde görev alan çalışanların büyük bir bölümü evden çalışmaya başladı. Şubelerde görev alan çalışanlar ise dönüşümlü olarak iş süreçlerini devam ettirmekte.

ALBARAKA TÜRK POS ÜCRETLERİNİ ÖTELEDİ

Albaraka Türk, herhangi bir mağdurluk yaşanmaması adına ticari ve bireysel müşterilerinin 30 Nisan’a kadar olan taksit ödemelerini iki ay süreyle erteledi. Personel maaşlarını Albaraka Türk’ten ödeyen banka müşterilerine, istihdamlarını korumaları şartıyla üç aylık personel maaş giderleri kadar ilave limit imkânı sağlandı. Öte yandan müşterilerin yapılandırma taleplerinin nakit akışına ve sektörel durumlarına göre, ödemesiz dönem de dâhil olmak üzere, mevcut vade yapılarından daha uzun vadelerde yapılandırılması olanağı sunuldu. Paket kapsamında müşterilerin işletme sermayesi ihtiyaçlarına yönelik ilave talepleri hızla değerlendirilmesi kararına varıldı. Yine müşterilerin talep etmesi hâlinde POS ve ÖKC (Ödeme Kaydedici Cihaz) ücretleri de üç ay süreyle ötelendi. Alınan önlemlerden biri de ATM’den para çekme limitinin 5 bin liraya yükseltilmesi oldu. Ayrıca müşterilerin Albaraka Türk ve PTT ATM’lerinden yapacakları para çekme-yatırma işlemlerinden de herhangi bir ücret alınmaması kararlaştırıldı. Albaraka Türk, çalışanlarının sağlığına yönelik de bazı uygulamaları devreye aldı. Buna göre Sağlık Bakanlığı tarafından risk grubu içerisinde olarak nitelendirilen tüm çalışanları, uzaktan çalışma imkânıyla evlerinde kalmaları sağlandı. Ayrıca toplantı ve etkinlikler iptal edilerek zorunlu kalınması hâlinde görüntülü iletişim kurulması yöntemine geçildi.

VAKIF KATILIM’DAN 5 MADDELİK PAKET

Vakıf Katılım, müşterilerinin koronavirüsten minimum zararla kurtulabilmesi amacıyla beş maddelik destek paketi sundu. Müşterilerinin talep etmesi durumunda 30 Haziran’a kadar olan taksit ödemelerinde esneklik sağlandı. İşletmelerin kullandığı mevcut fonların, nakit akışlarına uygun ve sektörel durumuna göre ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandırıldı. Turizm ve şehir içi toplu taşıma gibi en çok etkilenen sektörlere ise bazı kolaylıklar sağlandı. Vakıf Katılım’dan personel maaşı ödemesi hizmeti alan firmaların, üç aylık maaş gideri kadar bir yıl vadeli fon kullandırılmasına karar verildi. Vakıf Katılım, ATM günlük işlem limitlerini de revize etti. Bu kapsamda nakit çekme limitlerini günlük 5 bin liraya, kamu bankaları ve PTT ATM’lerinden nakit çekme limitlerini ise günlük 2 bin 500 liraya yükseltti. Banka, ayrıca yüz yüze yapılan tüm toplantıları online olarak planladı.

ZİRAAT KATILIM’DAN YENİ DESTEKLER

Ziraat Katılım, koronavirüse karşı yeni destek adımları devreye aldı. ATM’lerden günlük para çekme limitini günlük 5 bin liraya yükselten Ziraat Katılım, müşterilerinin 31 Mart’a kadar ödemesi gereken taksit, kâr payı ve anapara ödemelerini erteledi. Nakit akışı bozulan veya bozulması öngörülen ve buna bağlı ödeme sorunu yaşayabilecek müşterilerin mevcut finansmanlarının, altı aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle, uygun vadeli yapılandırma uygulamalarının geliştirilmesi kararlaştırıldı. Personel maaşlarını Ziraat Katılım üzerinden ödeyen firmaların 2020 Şubat ayı sonundaki istihdamlarını korumaları kaydıyla ihtiyaç duymaları hâlinde üç aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkânı verildi. Ayrıca bankada finansman limiti olan müşterilerin mevcut koşullar nedeniyle oluşabilecek işletme sermayesi ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi’ne yönelik ilave limit ihtiyaçları hızlıca karşılanmasına karar verildi.