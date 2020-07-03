Koronavirüse inovasyonla çözüm aradılar

Zorlu Holding ana partnerliğinde, imeceLAB ve Yenibirlider Derneği’nin yürütücülüğünde gerçekleştiren ‘Sağlıklı Bireyler ve Topluluklar’ temalı mesele süreci tamamlandı. Yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde liseli ve üniversiteli gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen süreç boyunca takımlar, Covid-19 sonrası çok daha acil ve önemli hale gelen ‘Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam’ meselesine çözüm arayan projeler geliştirmeye odaklandı.

Türkiye'nin 20 farklı şehrinden 115 öğrenciden oluşan 30 takımın katıldığı mesele sürecinin 28 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen Kapanış Buluşması’nda, jüriye sunum yapan 6 finalist takım arasından seçilen takımlar, tıp fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığı konusunda geliştirdikleri İlaç Asistanım projesiyle SCRUBS, ekolojik turizm konusunu gündemine alan Eco Travel projesiyle Vefa1872 ve bireylerin önceliklerine göre güvenli ve sağlıklı mekan seçimini yapabilecekleri bir online platform sunan Güven.App projesiyle PeerCO oldu. Seçilen bu takımların 2 ay boyunca kuluçka sürecine dahil olarak eğitim ve mentorluk desteği alacakları ve liderlerin kreatif potansiyellerini keşfederek sorun çözme yeteneklerini geliştirebilecekleri bir online okul olan İDEOU’dan “From Ideas to Action”, “Storytelling for Influence”, “Insights for Innovation” eğitimlerini alacakları açıklandı.

“DOĞRU İLAÇ KULLANIMINI SAĞLIYOR VE HASTA TAKİBİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR”

Kazanan üç takımdan biri olan SCRUBS, tıp fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığı konusunda geliştirdiği ‘İlaç Asistanım’ platformu ile; akıllı ilaç kullanımının yanı sıra sağlık okuryazarlığını artırmak için hekim ve hastaların buluşmasını sağlıyor. Temel amacı doğru ilaç kullanımını sağlamak, kolaylaştırılmış hasta takibi ve hasta ile doktor iletişimi gibi birçok konuda çözüm sağlamaya odaklı. Uygulama ile sağlık hizmetleri için ayrılan bütçeden de tasarruf edilmesine katkı sağlıyor.

“EKOLOJİK TURİZMDE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ROTALAR”

Vefa Lisesi’nden mezun olduktan sonra farklı şehirlerde üniversiteye başlayan ve ekolojik turizm konusunu gündemine alan Vefa1872 takımı ise ‘EcoTravel” uygulaması ile ekolojik farkındalığı yüksek kişiselleştirilmiş rotalar oluşturan bir seyahat uygulaması. Uygulama ile yolculuk ve konaklama önerilerinin yanı sıra doğaya karbon salınımını yüzde 85’e kadar azaltacak tercihler sunuyor. Ayrıca yolculuk ve konaklama maliyetlerini azaltırken, algoritmik olarak ekonomik ve ekolojik doğrultuda kişiselleştirilebilen bir uygulama olarak dikkat çekiyor.

“GÜVENLİ MEKAN GÜVENLİ SOSYALLEŞME”

Koç Üniversitesi’nin farklı bölümlerinde okuyan ve sağlıklı sosyalleşme konusuna yoğunlaşan öğrencilerin oluşturduğu PeerCo takımı ise, ‘GüvenApp’ uygulaması ile koronavirüs sonrasında çok daha büyük önem taşımaya başlayan güvenli mekan ve güvenli sosyalleşmeyi hedefliyor. Bireylerin önceliklerine göre mekan seçimlerini yapabilecekleri güvenli bir ortam yaratmayı ve bu konuda çözüm sunmayı hedefliyor. Mekanların belirli kriterleri sürdürmesini takip eden uygulama aynı zamanda güvenli sosyalleşmeyi de kolaylaştırmaya odaklanıyor.