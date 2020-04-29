Koronavirüs sonrası Türk Ekonomisi hızla toparlanacak

Koronavirüsün Dünya ekonomisine etkisine değinen Prof. Dr. Kerem Alkin, "Türkiye olarak biz kolay olmayan bir seçim yaptık. İmalat sanayi, gıda ve tarımın aksamaması adına vatandaşımızın yüzde 85'ini evde izole etmeye çalışıp, yüzde 15'i ile hayatı devam ettirmeye çalıştık. Kamu zaten kendi önlemlerini almıştı. Sağlık sektöründeki başarımız bu zorlu dönemde bizim bu virüsten etkilenmemizi en aza indirdi. Başka ülkelerin yaptığı gibi hayatı tamamen durdurmadık. Bunun başta doğru olup olmadığını tartıştık. Bugün gelinen noktada izolasyon tedbirleri sayesinde üretimi aksatmadık ve geldiğimiz noktaya bakınca böyle devam eder, bu süreci iyi tamamlarsak Dünya koronavirüsü atlatınca adaptasyon sorunu yaşayacaktır Türkiye ise alt yapısının çalışır halde oluşundan dolayı hızla toparlanıp, yükselişe geçecektir." dedi.