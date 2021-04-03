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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 03.04.2021 - 18:32 | Son Güncelleme:

Koronavirüs salgını milyarderlere yaradı! Servetleri 4 trilyon dolar arttı

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Koronavirüs salgını milyarderlere yaradı! Servetleri 4 trilyon dolar arttı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde milyarderlerin servetleri 4 trilyon dolar arttı.

"Business Insider" internet sitesinin haberine göre, Politika Araştırmaları Enstitüsünün (IPS) salgının hızla yayıldığı 18 Mart 2020-18 Mart 2021'i kapsayan raporunda, 2 bin 365 milyarderin, servetlerine yüzde 54’lük bir artışla 4 trilyon dolar daha eklediği belirtildi.

Raporda, en zengin 20 milyarderin de yüzde 68 artışla 742 milyar dolar daha kazandığı kaydedildi.

İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam da 2021'in başında yayımladığı raporda, milyarderlerin gelirlerine yaklaşık 3,9 trilyon dolar ekledi.

Raporda, bu parayla hem dünyada virüs yüzünden kimsenin yoksullaşmaması sağlanabileceği hem de herkese yetecek sayıda aşı satın alınabileceği ifade edilmişti.

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