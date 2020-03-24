Koronavirüs salgını çiçek satışlarını artırdı

Koronavirüsün etkisini artırmasıyla birlikte sosyal hayatta aksamalar yaşanmaya başladı. Evde durulması çağrısına büyük oranda uyan vatandaşlar internet üzerinden işlerini yapmaya başladı.



Dışarda hemen her dükkanın kapalı olması nedeniyle sosyalleşmeyi internet üzerinden gerçekleştirenler e-ticaret sitelerine yüklenmeye başladı. Böylece e-ticaret ile alışveriş artarken alınan ürünlerin teslimi için de kuryeler yetersiz kalmaya başladı.



Yoğun olarak internet üzerinden alışveriş yapılıyor olması nedeniyle bazı firmalar kurye sayılarını artırma kararı aldı. Özellikle gıda tarafında motorize kuryeler dağıtımlara yetişemez duruma geldiler. Son günlerde de çiçek satışı yapanlar yoğun sipariş almaya başladı.



ÇİÇEKÇİLERE YOĞUN TALEP



Gıda dışında da talepler artmaya başladı. Dışarda sosyalleşemeyen vatandaşlar da doğum günü, tebrik, geçmiş olsun ziyaretlerini gerçekleştiremediği için çareyi çiçek sipariş etmekte buluyor. Çiçek satışı yapan e-ticaret sitelerine büyük talep gerçekleşmeye başladı. Özellikle sevgilisi olan kişiler buluşmalarını gerçekleştiremediği için çiçek siparişinde bulunmaya başladı.



EN FAZLA SİPARİŞ HASTANELERE



Çiçek siparişlerinin büyük bölümü hastanelere gerçekleştirilmeye başlandı. Hastane ziyaretine gidemeyen kişiler çiçek siparişinde bulunuyor. Ancak bu durumda da çiçek dağıtımı yapan kuryeler koronavirüs salgını nedeniyle hastaneye girmek istemiyor. Buna da çare olarak hasta yakını hastanenin dışına çağırılıyor ve çiçek bu şekilde teslim ediliyor. Doğum günü gibi etkinlikler için ise evlere çiçek siparişleri veriliyor.



MEZAT SALONLARI BOŞ



Çiçek mezat salonlarında ise durgunluk gözlemleniyor. Bazı çiçeklerin yurt dışından geliyor olması ve TIR’ların gümrükte karantinada bulunması nedeniyle çiçek piyasasında yeteri kadar arz oluşmamaya başladı. Talep edilen çiçeklerin olmaması ve çiçekçilerin ellerinde kalan ürünleri tüketme yoluna gitmesi nedeniyle mezat salonlarında sadece yüksek iş potansiyeli olan büyük çiçekçiler bulunuyor. Bazı mezat salonları haftanın 3 günü yapılan mezatı 2 güne düşürdü. Mezat salonlarında ise talep olmayan bazı çiçeklerin fiyatlarının düşük olması nedeniyle çiçekler satıştan çıkarılıyor ve talebin yüksek olacağı gün için suya konulup bekletiliyor. Mezat salonunda ihaleye katılan bazı kişiler de durumu fırsat bilerek yoğun satılan çiçekleri kendilerine almaya ve bunları talep eden çiçekçilere yüksek fiyattan satmaya başladı.



SOKAK SATICILARI ŞİKAYETÇİ



Seyyar olarak çiçek satan kişiler koronavirüs nedeniyle caddelerde insanların dolaşmak istemediğini ve bu nedenle iş hacimlerinde düşüş yaşandığını, mezat salonlarında ise çiçek fiyatlarının fahiş duruma geldiğini, bu nedenle çiçek alımı yapamadıklarını belirtiyorlar.