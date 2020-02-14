Koronavirüs, promosyon ürünlerine 15 milyar liralık ek satış getirecek

Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (PROMOTÜRK) Derneği Başkanı Abdullah Gürz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörün 2019 başında, önceki yıl yaşanan dış ataklar nedeniyle artan döviz kurundan kaynaklı zor günler yaşadığını, ancak 2019 ortalarından itibaren tekrar canlanma gerçekleştiğini söyledi.

Sektörün artık çok daha ekonomik olduğunu, kalite ve cazip fiyatlı Türk promosyon ürünlerinin iç ve dış piyasadan ciddi talep gördüğünü dile getiren Gürz, bu yıl başı döneminde yurt içine ve yurt dışına ciddi satış yaptıklarını anlattı. Gürz, promosyon sektörünün ulusal ve uluslararası alanda her geçen gün büyüdüğünü kaydederek, Çin'in küresel promosyon pazarının lideri olduğunu, en yüksek ihracatı bu ülkenin yaptığını bildirdi.

Türkiye'nin ihracatta ikinci olduğunu, bu alanda en büyük rakibi Polonya'yı hem maliyette hem de kalitede artık geride bıraktığını ifade eden Gürz, bu alanda yabancı alıcıların Türk promosyon ürünlerinden her zaman memnun kaldığını vurguladı. Gürz, Türkiye'nin promosyonda 2023 ihracat hedefinin 100 milyar lira olduğunu ifade ederek, sektörün her geçen gün büyüdüğünü söyledi.



"PROMOSYON ŞİRKETLERİ ROTAYI TÜRKİYE'YE KIRDI"

Gürz, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu ülkeden promosyon ürünü temin eden ithalatçıların tüm siparişlerini dondurduğunu, yeni siparişlerini iptal ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri promosyon ürünü temin etme noktasında şu anda deli gibi arayış içerisinde. Biz dernek olarak yıllardır gittiğimiz tüm fuarlarda Türk promosyon sektörünü anlatıyorduk. Türkiye'nin neden tercih edilmesi gerektiğini, kaliteli ve uygun maliyetli, yüksek standartlara uygun ürünler ürettiğini, gerekirse el emeği ürün teminini rahatlıkla yapabildiğini müşterilere izah ediyorduk. Zaten yurt dışından gelen müşterilerimiz bizden çok memnundu. Bu konularda Çin'den çok daha üstünüz."

Gürz, acil promosyon ürünü almak veya yaptırmak isteyen şirketlerin ve ithalatçıların rotayı Türkiye'ye kırdığını kaydederek, "Çin'deki koronavirüs nedeniyle oradan vazgeçip Türkiye'den ürün almak isteyenlerden siparişler gelmeye başladı. Burada başı tekstil ürünleri çekerken, sektörümüzün elektronik ve matbaa gibi diğer tüm alt kollarında siparişler arttı." diye konuştu.

Sektörün geçen yıl 40 milyar liralık dış satış hacmine ulaştığının bilgisini veren Gürz, "Sektörümüz her yıl ortalama yüzde 5-10 aralığında büyüyor. Yani bu yıl normalde 45 milyar liralık ihracat bekliyorduk. Ancak Çin'den Türkiye'ye kayacak siparişlerle 2020'de ihracatın en az yüzde 50 artmasını ve 60 milyar liraya ulaşmasını bekliyoruz. Yani ek 15 milyar liralık dış satış gerçekleştireceğiz. Geçen yıla göre miktar ve değer bazında çok yüksek rakamlara ulaşacağız." ifadelerini kullandı.



"İSTEMEDİĞİMİZ BU OLAY TÜRKİYE İÇİN ŞANS OLDU"

Abdullah Gürz, "Çin'de yaşanmasını istemediğimiz bu gelişme promosyon sektöründe Türkiye için bir şans oldu. Artık firmalar 2-3 vardiya çalışmaya başladı, satışlarımız arttı. Mart sonuna doğru tüm sektör işletmelerinin tam kapasite çalışmaya başlamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin müşterilerinin kaliteyi beğendiği için sonraki siparişlerde talep miktarını artırdıklarını dile getiren Gürz, bu alıcıların ertesi yıl yeni müşteri getirdiklerini söyledi. Gürz, "Şu anda sektörün hareketlenmesinin ana sebebi koronavirüs nedeniyle Çin'den Türkiye'ye kayan siparişler. Ancak mevcut müşterilerimizin sipariş artırmasının da etkisi var." dedi.

Sektörün ihracata odaklanmasının öneminden bahseden Gürz, Türkiye'nin çok farklı ülkelere ihracat yaptığını, ağırlıkla Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri ile Gürcistan ve Libya'ya dış satış yapıldığını bildirdi. Gürz, promosyon ihracatında en çok logolu tişört, atkı, şapka gibi tekstil ürünlerinin satışa konu olduğunu belirterek, onu defter, ajanda, kalemin takip ettiğini anlattı.



"ÇİN'DEN YATIRIM İÇİN TEKLİFLER GELMEYE BAŞLADI"

Gürz, Türkiye'nin promosyonda iç ve dış ticaret hacmini sürekli artırdığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yükselişi gören Çinli firmaların Türkiye'de yatırım yapmalarını bekliyoruz. Elektronik ve diğer alanlarda promosyon ürünleri üreten şirketlerin Türkiye'ye ilgisi var, yatırım için teklifler gelmeye başladı. Bu teklifler koronavirüs vakalarından önce vardı. Ancak bu yaşananlar nedeniyle sürecin hızlanacağını düşünüyoruz. Türkiye Avrupa'ya çok yakın ve maliyetler uygun. Nisan-mayıs ayları gibi virüsten kaynaklanan sıkıntıların aşılmasıyla bu yatırımların somutlaşmaya yönelik adımlar atılacaktır."