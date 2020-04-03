Koronavirüs oto satışlarını yavaşlattı

Ocak ve şubat aylarındaki yükseliş mart ayında bir miktar duruldu. Buna rağmen rakamlar otomotiv sektörü için kötü geçen 2019 yılının yüzde 1.6 üzerinde gerçekleşti. ODD verilerine göre, mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 50 bin 8 adet oldu. Ocak ve şubat aylarındaki yüksek talep sayesinde 2019 yılına göre ilk çeyrek hala pozitif. 2020 yılı ilk çeyreğinde toplam pazar yüzde 41 arttı. Koronavirüs krizi olmasaydı ocak ve şubat aylarına paralel rakamlarla gerçekleşmesi beklenen mart ayında otomobil satışları bir önceki senenin aynı dönemine göre artış gösterirken hafif ticari araç satışlarında düşüş gözlemlendi. Mart ayı otomobil satışları 2019 yılı mart ayına göre yüzde 3.26 arttı ve 39 bin 887 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı ise 2020 yılı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.46 azaldı ve 10 bin 121 adet oldu.

KÜÇÜK HACİM TERCİHİ

Türkiye’de otomotiv almayı tercih eden tüketiciler küçük sınıf otomobilleri tercih etti. 2020 yılı mart ayı sonunda otomobil segmentinin yüzde 83.4’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 45.1 artış gözlemlendi. Mart ayında 107 adet elektrikli ve 3 bin 503 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Dizel otomobil satışlarının payı yüzde 44.86’ya geriledi.

ÜMİTLER YAZA KALDI

Otomotiv sektöründeki esas daralmanın nisan ve mayıs aylarında olması bekleniyor. ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce, “Mart ayının ilk haftasında talep güçlü başlamıştı ancak ortasından sonra durma noktasına geldi. Nisan ve mayıs için sektör genelinde beklentiler oldukça zayıf, daralma çok daha yüksek olacaktır. Haziran ayında normalleşme umudu içerisindeyiz” açıklamasını yaptı. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler Derneği (OSS) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp de “Son 2 haftalık dönemde, yedek parça toptan satışlarında yüzde 40, perakende mağazalarda ise yüzde 50’lik düşüşler gözlemledik” dedi.