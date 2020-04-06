Koronavirüs öncesi işsizlik Yüzde 14.1, yatırım malı ithalatı yüzde 21 azaldı

SPM, 10 Nisan’da TÜİK’in açıklayacağı ocak ayı işsizlik rakamlarıyla ilgili rapor hazırladı. Ocak 2020 dönemi işsizlik oranının yüzde 14.1 oranında gerçekleşeceğini tahmin eden SPM, aynı dönemde tarım dışı işsizliğin yüzde 16.2, mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizliğin ise yüzde 14,9 düzeyinde gerçekleşeceğini öngördü. SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar Sayan, Ocak 2020 döneminin Türkiye’de koronavirüs salgınının etkilerinin henüz görülmeye başlamadığı bir dönem olduğunu, bu yüzden işsizlik tahminlerinin bu etkileri göz önüne almadığını vurguladı.

SANAYİ İSTİHDAMI 5.6 MİLYON

SPM Araştırmacısı Pınar Kaynak da, Ocak 2020 dönemi genel ve tarım dışı işsizlik oranlarının 0.4’er puan artarak sırasıyla yüzde 14.1 ve yüzde 16.2 seviyelerinde gerçekleşmesinin beklediklerini bildirerek “Mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının ise 0.4 puan azalarak yüzde 14.9 seviyesinde seyredeceğini tahmin etmekteyiz. İstihdam oranının 0.5 puan azalarak yüzde 44.2 düzeyinde gerçekleşmesini, sanayi istihdamının ise ufak bir azalmayla 5 milyon 635 bin kişi seviyesine inmesini bekliyoruz. Bu göstergeler ekonomide bir yavaşlamanın habercisi sayılabilir” değerlendirmesi yaptı.