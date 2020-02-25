Koronavirüs için 1 milyar dolar ayrıldı

Koronavirüs Çin dışında Avrupa ve Orta Doğu'da yayılmaya devam ederken, ABD koronavirüs ile mücadele etmek için 2.5 milyar dolarlık bütçe ayırıyor. Bu bütçenin 1 milyar doları hastalığa karşı bir aşı geliştirilmesinde kullanılacak.



Güney Kore'de aynı kiliseye giden birkaç kişide koronavirüse rastlanmasını ardından yaklaşık 200,000 kişilik cemaat koronavirüs testine tabi tutulacak.



Dünyanın dört bir yanında ülkeler geçtiğimiz yılın son günlerinde Çin'de grip benzeri semptomlar ile ortaya çıkan koronavirüs (covid-19) ve şimdiye kadar yaklaşık 80,000 kişiye bulaştığı açıklanan salgınının önüne geçebilmek için girişimlerini artırıyorlar.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Kongre'den talep edilen bütçenin 1 milyar dolardan fazla kısmının koronavirüs aşısı geliştirilmesi için ayrılacağı belirtilirken; bütçenin geri kalanının tedaviye ve maskeler gibi kişisel koruyucu ekipmanların stoklanmasına ayrılacağı belirtildi.



ABD ve Güney Kore orduları dün yaptıkları açıklamada endişelerin arttığı koronavirüs salgını nedeniyle müşterek eğitim programında kesintiye gidebileceklerini açıkladılar. Bu gelişme, salgının ABD ordusunun küresel faaliyeletlerine etkisine en net örnek olarak ifade ediliyor.