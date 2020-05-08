Koronavirüs günlerinde ‘TAKSİPAN’ ile ulaşım

Üç genç Türk mühendis taksilerde yolcu ile şoför arasında sosyal mesafeyi korumak için ön koltukla arka koltuk arasına şeffaf, şoförün görüş açısını bozmayan bir panel tasarladı. ‘Taksipan’ adını taşıyan tasarımda para ve kredi kartı ödemesi için bir bölüm yer alıyor, kenarlardaki küçük boşluklar sayesinde araba yolcular müşterileriyle konuşabiliyor. Mühendisler Korhan Türk, Deniz Türk ve Emre Raşit Eyigün’ün 1 buçuk ay önce başladıkları proje hem salgın hastalıkların bulaşma riskini azaltmayı hem de taksicilerin maruz kaldığı saldırıları engellemeyi amaçlıyor.

Taksipan’ın tasarımcılarından Korhan Türk, anlatıyor:

“Koronavirüs sebebiyle evlere kapandığımız günlerde toplumsal fayda için bu dönemi değerlendirmek istedik. “Bundan sonra taksilere nasıl rahatça bineceğiz?” sorusuyla yola çıktık ve Taksipan’ı tasarladık. 1.5 ay boyunca tasarım üzerine çalıştık ve denemelerini yaptık. Dünyada çok az örneği olan bir tasarım. Daha önce İngiltere’de saldırıları önleme amacıyla birkaç tasarım denenmiş. Ancak bizim amacımız şoför ile yolcunun araç içerisinde sosyal mesafesini oluşturabilmek.” Tasarımı yaparken 10 taksicinin de fikirlerini alarak oluşturduklarını anlatan Türk, taksicilerin ihtiyaçlarını dinlediklerini ona göre tasarımı revize ettiklerini anlattı.

TÜM ARAÇLARA UYUYOR

Bu proje ile ilk önce belediyelerle görüştüklerini anlatan Korhan Türk, “Eğer belediyeler bu projeyle ilgilenseydi bu ürünü tüm taksicilere bedava dağıtma hayalimiz vardı. Çünkü Taksipan’ı tüm araç modellerine uyacak şekilde tasarladık. Pleksiglas malzemeden yapılma çok basit takıp çıkartılabilen bir ürün. Ancak belediyeler o sırada koronavirüs gündeminin daha acil yönleriyle ilgileniyorlardı bu yüzden geri dönüş alamadık. Biz de kendi imkanlarımızla bu tasarımı duyurup üretimine geçmek istiyoruz” dedi. Tasarımı kitlesel fonlama sitesine koyduklarını söyleyen Türk, buradan alacakları destekle ürünü yaygınlaştırmak istediklerini ifade etti.