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Ekonomi
Hasan YILDIRIM -Özgür EREN İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 17.03.2021 - 11:48 | Son Güncelleme:

Koronavirüs eğlencesi pahalıya patladı! Bebek'teki otel kapatıldı

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Koronavirüs eğlencesi pahalıya patladı! Bebek'teki otel kapatıldı

İstanbul Bebek'te Boğaz manzaralı otelde pandemi kurallarına uyulmadığı ve eğlence yapıldığına dair ihbar alan polis ekipleri otele baskın yapmıştı. Beşiktaş'taki otel Covid 19 kapsamında alınan önlemlere uymadığı gerekçesiyle 5 gün süreyle kapatıldı.

BEŞİKTAŞ’ta hafta sonu 90 kişinin eğlence yaptığı otel pandemi kurallarına uymadığı için 5 gün süreyle kapatıldı. Otel kapısına "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 15.03.2021 tarih ve kararı ile kapatılmıştır" yazısı asılarak mühürlendi.

Boğaz eğlencesine polis baskını Gazetecilere saldırdılar
Boğaz eğlencesine polis baskını! Gazetecilere saldırdılar

Koronavirüs eğlencesi pahalıya patladı Bebekteki otel kapatıldı

Beşiktaş’ta Cumartesi gecesi boğaz manzaralı otelde pandemi kurallarına uyulmaması, eğlence yapılması ve gerçeğe aykırı olarak 8-9 kişinin bir odada kaldığı şeklinde gerçek dışı kayıt oluşturulması nedeniyle, 5 gün süreyle kapatıldı. Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile otele gelen yetkililer, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 15.03.2021 tarih ve kararı ile kapatılmıştır" yazısı asılarak mühürlendi.

Boğaz manzaralı otele baskın Koronavirüsü hiçe saydılar
Boğaz manzaralı otele baskın! Koronavirüsü hiçe saydılar

Koronavirüs eğlencesi pahalıya patladı Bebekteki otel kapatıldı

Otelde koronavirüs tedbirlerine uymayarak eğlence yapılması ve gerçeğe aykırı kayıt oluşturulması nedeniyle 90 kişiye 312 bin lira cezai işlem uygulanmıştı.

Koronavirüs eğlencesi pahalıya patladı Bebekteki otel kapatıldı

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