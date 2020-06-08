Koronadan sonra kuaförü eve taşıdık

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs birçok işkolunu etkiledi. Salgının ilk aylarında perakende sektörü üretim ve satışa ara verirken gıda, sağlık ve hijyen ürünlerde tablo farklıydı. Bu alanlarda faaliyet gösterenler üretmeye devam etti, hatta artan taleple karşı karşıya kaldı. Bu firmalardan biri de Kopaş Kozmetik. Temelleri 1974 yılında Eczacı Adil Karaağaç tarafından atılan Kopaş Kozmetik’in CEO’su Onur Özyurt ile yeni dönem faaliyetlerini ve hedeflerini konuştuk. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde 24 bin metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösterdiklerini ve yıllık 40 milyon adet üretim kapasitesine sahip olduklarını belirten Özyurt, şampuan, yağ, krem, deterjan gibi tüm likit ve yarı likit ürün gruplarını ve ek olarak ağda, saç boyası, parfüm ve deodorant gibi ürünler ürettiklerini söyledi.

ÖNEMLİ ARTIŞ OLDU

Peki koronavirüs sonrası kozmetik sektöründe neler değişti? Özyurt şunları söyledi: “Salgın her şeyden önce bireylerin zorunlu olarak evde kalmasına sebep oldu ve dolasıyla üretim, lojistik, perakende sektörleriyle birlikte hane halkı tüketimini çeşitli açılardan ve önemli şekilde etkiledi. Turizm ve ulaşım gibi sektörler bir anda büyük bir talep düşüşüyle karşı karşıya kalırken, kişisel hijyen ve temizlik ürünleri talebinde ise önemli bir artış yaşandı. Çalışanların evde kalması ve gümrük kapılarının zaman zaman tamamen kapanması ise tedarik zincirlerinde aksamalara sebep oldu. Kopaş Kozmetik olarak salgının ilk görülmeye başlandığı Güneydoğu Asya’da Filipinler, Kamboçya, Vietnam, Myanmar, Malezya ve Singapur’da faaliyetlerimiz ve ekiplerimiz olduğu için, bu süreci hızlı bir şekilde takip etme ve buna göre önlem alma fırsatımız oldu. Bu süreçte önceliği tedarik zincirimizi güvence altına almaya ve üretimin devamlılığına verdik. Nitekim, pandeminin ülkemize ulaştığı günden bu yana da üretim süreçlerimizde herhangi bir aksama yaşamadık. Bunda Türkiye’nin salgına karşı hızlı bir şekilde önlem alması ve süreci son derece kontrol altında yönetmesi de etkili oldu. Öte yandan, global olarak artan talep neticesinde alkol gibi bazı hammadde fiyatlarında kaçınılmaz artışlar oldu. Ancak, maliyet artışlarını ürün fiyatlarımıza ve dolayısıyla tüketicilerimize yansıtmadan faaliyetlerimize devam ettik. Yine sürecin başından beri istihdamımızı azaltmadık ve azaltmamak yönünde de taahhüdümüzü koruyoruz.”

KOLONYA , BOYA VE AĞDA

Korona endişesi tüketim alışkanlıklarını da değiştirdi. Bir dönem kapalı olan kuaförler nedeniyle saç boyası ve ağda gibi ürünlere talep arttı. Bu işletmeler yeniden açılsa da bir kesim tedbiri elden bırakmadı. Bunun yanında hayatımızın önemli bir parçası da elbette kolonya oldu. Bu 3 üründe talep artışı yaşadıklarını belirten Özyurt, “Yılın ilk 4 ayında iç pazarda geçen yıla kıyasla kolonya satışı yüzde 60, kit boya satışımız yüzde 27, ağda satışımız yüzde 14 arttı. Yurtdışı pazarlarda talep özellikle el dezenfektanı, köpük sabun, kolonya gibi ürünlere yoğunlaştı. Vietnam gibi bazı ülkelerde köpük sabunumuza talep artışının yüzde 300’ü geçtiği dönemlerde ürünlerimizin kısa süreli de olsa yok satışa düştüğü oldu. Bu süreçte satın alma alışkanlıkları da değişti. Özellikle genç nüfusa sahip ve mobil internet kullanımının yüksek olduğu ülkelerde bundan sonra e-ticaretin daha da yüksek bir hızda artacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

İHRACATTA 3 KAT BÜYÜME HEDEFLİYOR

4 kıtada 30 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Onur Özyurt, “Stratejik iş planımız doğrultusunda bebek şampuan ve bakım markasımız Dalin, ağda markamız Sesu, deodarant ve parfüm markamız XO için önümüzdeki 5 yıl içerisinde bölgesel oyunculara dönüştürme hedeflimiz var. Yurtdışı faaliyetlerimizi Romanya, Azerbaycan, Singapur, Malezya ve Vietnam’da yerleşik temsilcilik ofislerimiz ve yerel ekiplerimiz ile yönetiyoruz. Filipinler’de de ofisimizi yakında açacağız. Konsolide ciromuzun yüzde 15 civarında olan ihracat gelirimizi, bu ülkelerde elde edeceğimiz büyüme ile 5 yıl içerisinde 3 katına çıkarmayı planlıyoruz” dedi. Cirolarının 2016 yılından itibaren yılda ortalama yüzde 26 arttığını ve son 4 yılda 2.5 kat büyüdüklerini belirten Özyurt, her yıl cirolarını yüzde 25-30 arttırmayı planladıklarını ifade etti.