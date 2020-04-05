Korona tişörtleri

Milyonlar evinden çıkmayarak riski azaltırken, maalesef durumun ciddiyetini anlamayan bir kesim de var. İşte onlar için yapılan, ‘Evde kal’, ‘Önlem al’ uyarıları tekstil ve hediyelik eşya üreticilerine ilham verdi. E-ticaret sitelerinde ‘koronavirüs’ temalı kupa bardak, tablo ve tişörtler satışa sunulmaya başladı. Birçok alışveriş sitesinde satışa sunulan ürünlerde virüsle mücadelede olumlu mesajlar verilirken, hijyen kuralları hatırlatılıyor ve evde kalmanın önemine dikkat çekiliyor.

KORKMA ÖNLEM AL

Tişörtlerin üzerindeki görsellerde ellerin yıkanması, maske kullanımı ve öksürürken ağzın kapanması gibi uyarılar bulunuyor. 30-100 lira arasında değişen fiyatlarla satılan tişörtlerin üzerindeki baskılarda şu yazılar dikkat çekiyor: ‘Koronadan korkma önlem al’, ‘Evde kal’, ‘Hayat eve sığar’, ‘Risk alma önlem al’, ‘Fight korona’ (Korona ile savaş), ‘Humanity will beat coronavirus (İnsanlık koronavirüsü yenecek). Kupa bardakların üzerinde de ‘Koronavirüsle savaş’ ve ‘Koronavirüs olma diye ellerini temizle’ yazıları yer alıyor.

14 KURAL AFİŞİ

Koronavirüsle mücadelede uzmanlar 14 önemli kurala vurgu yapıyor. Ellerin yıkanması, sarılma toklaşma gibi temaslardan kaçınmak, evlerin ve eşyaların temizliği, öksürüp hapşırırken ağzın kapanması, seyahat edenlerin 14 gün karantinada kalması, beslenme alışkanlıkları ve uyku düzeni gibi en temel önlemler her platformda neredeyse her gün anlatılıyor. İşte bu 14 kural da afiş haline getirildi. Online alışveriş siteleri bu afişi de satışa sundu.