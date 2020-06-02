Korona sürecinde limon fidanı satışları patladı

’Türkiye'nin limon deposu’ olarak bilinen Mersin'in Erdemli ilçesinde limon fidanı dikim zamanı geldi. Önceki yıllara oranla fidana olan talebin çok fazla arttığını söyleyen limon fidanı yetiştiricileri, siparişlere yetişemediklerini belirtti. İlçede sertifikalı limon fidanı yetiştiriciliği yapan Mustafa Yılmaz, koronavirüs nedeniyle satışlarında büyük oranda artış olduğunu belirterek, "20 yıldır narenciye fidan yetiştiriciliği yapıyorum. Daha önceki yıllarda ilçe dışında bulunan yerlere kargo ile ayda 50 adet gönderiyorduk. Koronavirüs nedeniyle limon fidanı satışlarımızda çok büyük artış oldu. Şu anda ayda 50 adet sattığımız limon fidanında son 2 ayda binlerce fidan siparişi aldık ve siparişlere yetişemez olduk. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerimize ve birçok ilimize limon fidanı gönderiyoruz. Vatandaşlar aldıkları limon fidanlarını balkonlarında veya küçük bahçelerinde yetiştirebiliyorlar" dedi.

25 LİRADAN SATILIYOR

Limon fidanlarının 25 liradan satıldığını aktaran Yılmaz, "Türkiye’nin her bölgesine limon fidanı gönderdiğimiz gibi bu gönderdiğimiz fidanların bakımı konusunda da müşterilerimize bilgi veriyoruz. Özellikle ilaçlama ve budama konusunda bilgiler veriyoruz. Şu anda limon fidanlarının tanesini 25 liradan satışı yapılmaktadır. İnşallah satışlarımız bu şekilde devam eder ve fidancıların yüzü gülmeye devam eder diye konuştu.