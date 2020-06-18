Korona sonrası arsaya talep arttı

Koronavirüs salgını sonrası vatandaşın gayrimenkul sektörüne yönelik talepleri değişti. Bahçeli, balkonlu evlere talep artarken kimi vatandaş da evini yapabileceği arsayı tercih etti. Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Nef ‘in yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalıştığı ‘tapu teslim imarlı arsa’ projesi yoğun ilgi gördü. Arsa satışı yapılan ilk projenin Nef City 82 markası ile Kırşehir Kaman’da yer aldığını belirten Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur “3 ayda 54 bin metrekarelik arsa satışı gerçekleştirdik. Alanların çoğu ticaretle uğraşan esnaflar veya İstanbul gibi büyük şehirlerden profesyoneller” dedi.

İSTEYEN EVİNİ YAPIYOR

İkinci projelerinin İzmir’de olacağını belirten Timur, İstanbul’a yakın noktalarda da arsa projeleri olacağını ifade etti ve şunları söyledi: “Biliyorsunuz ülkemizde yapılan arsa yatırımlarının yüzde 90’ı imarsız arsalara yapılıyor. Yol mu geçecek, nasıl bir şekil alacak bilinmeden. Biz ise öncelikle masterplanı olan, tüm tasarımı yapılmış, aslında şehircilik için son derece önemli olan ve kamu altyapı masrafı da olmayacak şekilde imarlı arsa satışı gerçekleştiriyoruz. Müşteri talep ederse satın aldıkları arsaların üzerine isterlerse mobil olacak şekilde, isterlerse geleneksel şekilde evlerini de inşa etmek için de çalışmalar yapıyoruz.”

254 MİLYONLUK SATIŞ

Arsa satışı yanında konut satışlarında da artış yaşandığını dile getiren Erden Timur, “Konut desteği kapsamında, sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.64 faizle başlatılan kampanya sektöre adeta nefes verdi. Sadece Nef olarak biz 16 günde 254 milyon TL’lik satış rakamına ulaştık. Bu sürede 202 ünitenin satışını gerçekleştirdik” dedi. Son dönemde yaşanan bu hareketlilikle birlikte 1 Ocak-15 Haziran arası cirolarının da 610 milyon TL’ye ulaştığını belirten Timur, “Biz aslında bu yıl yola 1 milyar TL’lik bir ciro beklentisiyle çıkmıştık. Ama bugün geldiğimiz noktada bu hedefimizi yukarı yönlü revize edeceğiz” şeklinde konuştu.

ANADOLU’YA AÇILACAK

Yatırımlarını çeşitlendirdiklerini hatırlatan Erden Timur, “Novu Merter’deki 1000 yataklı yurdumuz 4 yıldır aktif. İstanbul’da yükseköğrenimde 1 milyonun üzerinde öğrenci bulunuyor. Yurt yatırımına inanıyoruz, Sütlüce ve Kağıthane’de 2 yeni Novu için çalışmamız devam ediyor. Anadolu’da araştırma yapıyoruz. Eskişehir, Yalova, Kocaeli ve Sakarya gibi lokasyonlarda yurt ve konut projeleri geliştireceğiz. Hedefimiz 2023’te 10 şehirde Novu yurt markamızla yer almak” dedi.

EV ALAMAYAN TERCİH EDİYOR

Son aylarda arsa taleplerinin yüzde 400’e varan oranda arttığını belirten Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş,”Ev sahipliği oranı ülkemizde son 15 yıldır aynı seviyede. Gelir adaletsizliğinin de etkisi ile ev alamayanlar daha düşük meblağlarla birikimlerini değerlendirmek istiyor. Özellikle imarlı arsalara ilgi her geçen sene artarak sürüyor. Arsa fiyatları da 2019 sonuna göre haziran 2020 itibariyle ortalama yüzde 23 zamlandı” şeklinde konuştu.