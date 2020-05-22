Korona günlerinde örnek dayanışma

Bağış yapmak isteyen vatandaşlarla, yardıma muhtaç vatandaşlar arasında kurulan şefkat köprülerine katılmak isteyen yardımseverler, belediyenin ALO 153 hattından ve sefkatkoprusu.com internet sitesinden başvurularını yapabiliyor.





İLK BULUŞMAYI ZEYDAN KARALAR YAPTI

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bağış yapmak isteyen vatandaşlarla, yardıma ihtiyacı olan vatandaşları buluşturmak için şefkat köprüsü kurduklarını açıkladı. Başkan Zeydan Karalar, “Siz bağışlıyorsunuz biz vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Ben bir maaşımı bağışlayarak yardım kampanyasını başlatıyorum. Mübarek Ramazan ayında zekatlarımızı bu şekilde değerlendirelim istiyoruz. Vatandaşlarımızın katkılarını bekliyoruz” diye konuştu. Adana Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahipleriyle gönüllüler arasında köprüler kurmak niyetiyle çıktığı yolda, kentin kurumsal firmaları ile yapılan görüşmeler sonucunda, katkı koymayı kabul eden tedarikçi firmaların iban numaraları gönüllü formunun içinde yer alıyor. Dileyen vatandaşlar istediği marketten gıda kolisini temin edip 0 322 455 3975-76-77 nolu kriz yönetim merkezini arayıp bilgi verdiklerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırabiliyor.