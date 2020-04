Korona günlerinde online muayene

Koronavirüs salgınının yarattığı sorunlara yenilikçi çözümler üretmek hedefiyle Türkiye’nin ilk Coronathon etkinliği geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Türkiye’nin önde gelen girişimcilerinin, üniversitelerinin, sivil toplum kuruluşlarının, bakanlıkların, özel şirketlerin paydaşlığı ile yola çıkan ve ülkece içinde bulunduğumuz bu zorlu günlerde problemlere çözümler üretmek misyonuyla yaratıcı fikirlerin yarıştığı etkinlikte 12 proje ödüle layık görüldü. Yarışmanın birincisi Teknopark İstanbul’da faaliyetlerini sürdüren Invenoa şirketi geliştirdiği Medibook projesi oldu. Salgın nedeniyle hastaneye gidemeyen kronik hastalığı olan kişilere bulundukları noktadan görüntülü olarak sağlık hizmeti sağlayan bir e-sağlık platformu olan Medibook, karantinadaki hastaların da veri takibini de yapabiliyor.

BİRÇOK YAZILIM TAMAMLADI

İnvenoa’nın Ar&Ge Direktörü, Medibook Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Bülent Bingül ile şirketlerini, ödüllü projelerini ve yeni dönem hedeflerini konuştuk. İnvenoa’nın 2000 yılında kurulduğunu belirten Bingül, bankacılık, finans, e-ticaret sektörleri başta olmak üzere birçok yazılım projesini başarı ile tamamladıklarını dile getirdi. Bingül, “2014 yılından beri sağlık sektörü başta olmak üzere kendi yazılım ürünlerini geliştirme üzerine odaklandık. Medibook için de İnvenoa A.Ş. bir inkübatör işlevi sağlamış durumda ve Teknopark İstanbul’daki ofisimizde Ar&Ge çalışmalarını yürütüyoruz” dedi.

Coronathon Türkiye, 80 girişimcinin bir araya gelerek COVID-19 salgınının yarattığı sorunlara sosyal ve lojistik anlamda yenilikçi çözümler üretmek üzere düzenlediği bir hackathon. Hackathon genellikle yazılım geliştiricilerinin, arayüz tasarımcılarının ve bilgisayar programcılarının gruplar halinde bir araya gelerek 1-2 gün boyunca çalışarak proje geliştirdikleri yarışma.

GÖRÜNTÜLÜ SAĞLIK HİZMETİ

Peki ödüle değer görülen Medibook projesiyle neler yapılıyor? Bingül bu soruya şöyle yanıt verdi.: “Medibook aslında kullanıma hazır bir ürün ve uçtan uca bir e-Sağlık çözümü olmak üzere geliştirildi. Yani hasta, hekim ve hastaya sağlık hizmet veren hastane, ürün tedarikçisi vb. paydaşların tüm iletişim ihtiyaçlarını tek platformda sağlamak hedefimiz. Büyük ödüle layık görüldüğümüz Coronathon Türkiye kapsamında önerimiz, COVID-19 salgını nedeniyle sağlık ihtiyaçları acilleşen 2 grup insanımıza “telemedicine” adı verilen görüntülü sağlık danışmanlığı ile hizmet sağlanması. O hizmetler şöyle:

1) COVID-19 nedeniyle evden çıkması ve hastaneye gitmesi istenmeyen ancak hekim desteğine ihtiyacı olan kronik hastalara hekimlerimizin görüntülü sağlık hizmeti verilecek. İhtiyaç olunan medikal ürünlerin temininin de hekim onayı ile tedarikçiler tarafından adrese yapılmasını sağlanacak.

2) COVID-19 nedeniyle karantinada olan kişilerin evden belirtilerinin, vücut sıcaklığı gibi değerlerinin takibinin hekimce internet ve mobil ortamda takibi, gerekli hallerde hasta-hekim görüntülü görüşmesi ile sürecin uzaktan takibinin sağlanması mümkün. Görüntülü görüşme randevusunu tek dokunuşla oluşturulacak, zamanı geldiğinde uyarılacak ve hekimle görüntülü görüşebilecek. Aynı şekilde hekim de görüşme öncesinde hastanın tüm verilerini Medibook’un özel çözümleri ile kolayca inceleyecek, hasta ile görüntülü görüşme sağlayacak, sonrasında da istediği ölçüm işlemleri uzaktan takip edebilecek.”



TÜM HEKİMLERE ÜCRETSİZ HİZMET

Medibook projesinin iki yılı aşkın süredir uluslararası akredite bir hastane tarafından kullanıldığını belirten Bülent Bingül, “Projenin ilk fazının tamamlanmasının üzerinden de yaklaşık dört yıllık bir süre geçti ve birçok yeni özelliği Ar&Ge faaliyetimizle ekledik. Yakın zamanda Dr.Medibook ismini verdiğimiz muayenehanesi olan hekimler için çözümümüzü geliştirdik ve pilot kullanımı başladı. Dr.Medibook’dan COVID-19 süresince faydalanmak isteyen tüm hekimlerimize ücretsiz olarak hizmet vermeye hazırız. Bize bu konuda ulaşmaları ve yasal kontrolleri sağlamamız yeterli. COVID-19 döneminde kamu yararına olacak tüm özel sektör ve kamu faaliyetlere katkı sağlamak isteriz. Ülke insanımıza katkı sağlayacak her türlü işbirliğine veya bu işbirliklerine yardımcı olacak herkese kapımız açık” diye konuştu.

YENİ SAĞLIK PROJELERİ YOLDA

Sağlık sektöründe yeni projeleri de olduğunu belirten Bingül, “İlk hedefimiz Medibook için MAID_MS ismini verdiğimiz yeni Ar&Ge fazımızı başlatmayı planlıyoruz. Bu sistem kişilerin sağlık verilerinin anonimleştirilmesini sağlayacağız. Yani hasta/hekim hangi kurumdan alınmış olursa olsun tüm verilerinin tek bir uygulamada toplamakla kalmayacak, bunları birlilkte değerlendirecek, verilerini saklamayı tercih ettiği kuruluş da o verilerin kime ait olduğunu bilmeyecek. Kişilerin kişilik haklarını ihlal riski ortadan kalktığı gibi, yapay zeka ve makine öğrenmesi ile hastalıkların erken teşhisi ve araştırmalar için olmazsa olmaz olan anonimleştirilmiş veriler hasta onayı ile sağlanacak. İkinci bir projemiz bulut tabanlı medikal cihaz entegrasyonu sağlamak. Yani tansiyon için ayrı, kan şekeri için ayrı, termometre için ayrı uygulama kullanıp buradaki verileri bir araya getirememekten hem hastaları hem de hekimleri kurtarmış olacağız” dedi.

Doktor-hasta ilişkisi güçlenecek

Invenoa İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Dr. Semra Çalışkan, koronavirüs salgınının uzaktan sağlık hizmetlerinin önemini ve gerekliliğini ortaya koyduğunu söyledi. Çalışkan, “Medibook içinde yer alan e-sağlık çözümleri, sağlık kuruluşlarının ve doktorların hizmet kalitesini iyileştirecek, teşhis-tedavi süreçlerine yardımcı olacak. Öte yandan hastalarla olan iletişimi kolaylaştırdığı, hasta etkileşimini arttırdığı ve tedavi takibini sağladığı için sağlık profesyonellerinin işlerini daha iyi yapmalarına olanak sağlayacak. Nihai olarak doktor-hasta ilişkileri güçlenecek. Acil durumlarda uzaktan destek almak, kronik hastalıklarda sürekli takip altında olmak, kontrol randevularına online olarak katılmak hastalar için sunulan hizmetler olacak. Böylece sağlık hizmetleri binaların dışına taşınacak ve sağlık hizmeti her yerde, her zaman, her koşulda sağlanacak. Bu özellikleri sayesinde bugünlerde yaşadığımız COVID-19 salgını gibi toplum sağlığını tehdit eden durumlarda hayat kurtarıcı olacak” şeklinde konuştu.