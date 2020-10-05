Korona engeline ‘görüntülü’ çözüm

KORONAVİRÜS sonrası hem çalışanlar hem şirketler için yeni bir dönem başladı. Evler ofis oldu, mağazalar online taşındı. Pek çok firma pandemi döneminde müşterileri ile aradaki bağlantıyı koparmamak ve zararlarını en az seviyede tutabilmek için dijitalleşme sürecine hız kazandırdı. Görüntülü konuşma teknolojisi sayesinde otomobil markaları shoowroom’larını evlere taşırken, konut satışları için de sanal turlar ve online tanıtımlar öne çıktı. Pandemi koşulları sağlık ve eğitimde görüntülü konuşma ihtiyacında artışa neden olurken, perakende, bankacılık sektörlerinde de kullanım yaygınlaştı. Önümüzdeki dönemde çağrı merkezleri, fuarcılık ve teknik destek gibi alanlarda da görüntülü çözümün yaygınlaşması bekleniyor.

SİLİKON VADİSİ’NDE KURULDU

Yeni dönemde ortaya çıkan bu ihtiyaçla birlikte, görüntülü görüşme hizmeti sunan teknoloji şirketi 11Sight oldukça hızlı büyüdü. 2016 yılında Ercan Gümüş, Aleks Göllü ve Farokh Eskafi tarafından Silikon Vadisi’nde kurulan şirketin büyüme adımlarını ve yeni dönem hedeflerini aynı zamanda Türkiye Ülke Müdürü Ercan Gümüş ile konuştuk. Gümüş şirketlerini rakiplerinden ayıran en önemli özellikleri şöyle anlattı: “Diğer görüntülü görüşme sistemlerinin aksine son kullanıcıların herhangi bir uygulama yüklemesine ve iletişim bilgisi paylaşmasına gerek kalmıyor. Firmanın web sitesindeki bir butona tıklamak yeterli oluyor. Araya başka sunucu da girmediği için daha güvenli, sadece 2 kişi arasında bir görüşme gerçekleşiyor.”

3 BİN FİRMAYA ULAŞTI

2006’da Türkiye’de geldiğinde firmaların fikirden çok etkinse de o gün müşterilerin buna hazır olmadığını belirten Gümüş, “Başarı hikayemizi görünce firma sayısı da attı. Şu an otomotiv sektöründe hizmet verdiğimiz müşterilerimiz Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Kia, Suzuki, Mercedes-Benz, Audi, Toyota, Hyundai ve Europcar. Perakendede Kale, Vitra; emlakta Nef, eğitimde Aba Eğitim, sağlıkta Eczacıbaşı ve Florence Nightingale grupları çözümümüzü kullanmaktalar. Türkiye’de 3 bine yakın müşterimiz bulunuyor. 2 bin firma da pandemi sürecinde bize dahil oldu” dedi.

114 BİN GÖRÜŞME

Gümüş, 2019’un 9 ayında yaklaşık 27 bin görüşmeye aracılık ettiklerini, 2020’nin aynı dönemide bu sayısının114 bine çıktığını söyledi. Firmaların pandemi döneminde hem satışlarını hem de tüketici güveninin arttığını belirten Gümüş giderlerinde de önemli avantaj sağladıklarını ifade etti. Görüntülü görüşmeyle virüsün yayılma riskinin de azaldığına dikkat çeken Ercan Gümüş, “Hem ekonomik, hem ekolojik, hem de satış arttırıcı bir çözüm sağlanmış oluyor” şeklinde konuştu.

GİRİŞİMCİLİK SERÜVENİ ÜNİVERSİTEDE BAŞLADI

GİRİŞİMCİLİK hayatına üniversite yıllarında başlayan Gümüş 2006’da arkadaşlarıyla marketimden.com adında online market siparişi pazaryeri kurmuş. 2 yıl devam eden maceranın tecrübesizlik ve nakte erişmedeki zorluk nedeniyle kısa sürdüğünü söyleyen Ercan Gümüş, “Sonra Vegatel daha sonra da Huawei’de kurumsal hayata başladım. 2012 yılında bir yazılım şirketi kurduk. Hızlıca büyüdü, yatırım aldı, daha sonra hisselerimi devredip yoluma devam ettim. 2015 yılından bu yana Cool Digital Solutions adında bir yazılım şirketinin kurucu ortağıyım. Ortağı olduğum 11Sight haricinde iki girişim daha var. Bunlar Akıllıfon ve Efilli. Her ikisi de kendi alanlarında yüzde 100 yerli çözümler ve halihazırda İTÜ Çekirdek, Albaraka Garaj, Türk Telekom Pilot, Kuveyt Türk Lonca, Koç Sistem, TEB Girişim Evi, KOSGEB, TÜBİTAK gibi güçlü kuruluşların desteklerini aldı” dedi. 11 Sight ile bugüne kadar 2 milyon dolar yatırım aldıklarını belirten Ercan Gümüş “2021 yılının ilk çeyreğinde 3 milyon- 5 milyon dolar aralığında bir yatırım turu hedefliyoruz” dedi.

ÇİFTÇİLER ONLINE BULUŞACAK

PANDEMİ sebebiyle bu yıl planlanan fuarların yüzde 15’inin gerçekleştiğini belirten Gümüş, ertelenen ya da iptal olan fuarların online taşınacağını ifade etti. Tarım sektöründe böyle bir projeleri olduğunu belirten Ercan Gümüş, “Yaklaşık 300 bin ziyaretçi ve 50 bin firma ziyareti gerçekleştirmesi öngörülen ve dijital ortamda yapılacak online çiftçi buluşması olan Webagron’da hedef, Türkiye’de bulunan 2.7 milyon çiftçiye ulaşmak. 12-16 Ekim tarihlerinde ziyaretçiler evinden, bağından, bahçesinden veya tarlasından ayrılmadan yüzlerce firmayla buluşma şansı elde edebilecek” dedi. Gümüş, fuarların yanında ‘online teknik destek’ hizmetinde de görüntülü konuşmanın yaygınlaştığını sözlerine ekledi.

KOBİ’LERE DİJİTAL PAZAR KAPILARI AÇILIYOR

İŞLETMELERİN dijital iş ortağı Vodafone Business ile sosyal medya platformu Facebook, KOBİ’ler için yeni pazar fırsatları yaratıyor. Vodafone Business’ın Facebook ile yaptığı işbirliği çerçevesinde sunduğu Facebook&Instagram Reklam Hizmeti, dijital kanallarda potansiyel müşterilere ulaşmak isteyen, reklam yönetimi ve hedefleme konusunda yardıma ihtiyacı olan KOBİ’lere rehberlik ediyor. Demografi, ilgi alanı, davranış ve konum gibi kırılımlar ışığında en doğru müşteri kitlesine ulaşılmasına yardımcı olan Facebook&Instagram Reklam Hizmeti, KOBİ’lerin müşteri tabanını genişletiyor, marka bilinirliğini ve satışlarını artırmalarını sağlarken yurtdışına açılmalarını kolaylaştırıyor.

GLOBAL PAZARLARA AÇILACAK

Pandemi sürecinde işletmelerin dijital dönüşüme yatırım yapmasının her zamankinden daha acil bir hal aldığını belirten Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, şöyle konuştu: “Yaptığımız araştırmaya göre, işletmelerin yüzde 64’ü faaliyet gösterdikleri sektörde iş hacimlerinin daraldığını belirtse de yüzde 26’sı büyüme öngörüyor. KOBİ’lerin yüzde 22’si ‘yatırımlarımız artarak devam edecek’ derken yüzde 29’u da iş hacimlerinin büyüyeceğine inandığını vurguluyor. Yüzde 42’lik kesim eğitime odaklanacaklarını belirtirken, yüzde 36’lık kesim de teknolojik alt yapıyı geliştireceğini söylüyor. Vodafone Business çatısı altında KOBİ’lere dijital pazarlama kanallarından yararlanmaları için avantajlı hizmetler sunuyoruz. Bunlardan biri de Facebook iş birliğiyle sunduğumuz Facebook&Instagram Reklam Hizmeti. Bu hizmetle KOBİ’ler; müşteri tabanını genişletebilecek, internet sitelerine trafik çekerek satışlarını artırabilecek, reklam yatırımlarından en verimli dönüşü alabilecek ve global pazarlara açılabilecek.”

GELECEK KONUSUNDA İYİMSER

COVID-19’dan en çok etkilenen işletmelerin başında KOBİ’lerin geldiğini belirten Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, “Umutsuzluğa kapılmanın zamanı değil. Çünkü her ne kadar zor bir dönemden geçiyor olsak da KOBİ’lerimiz dayanıklı ve gelecek konusunda iyimser. Araştırmamız da bunu destekliyor. Facebook’taki faal durumda ya da gelir getiren faaliyetlerde bulunan KOBİ’lerin oranı iki ay önce yüzde 63 iken, şu anda bu oran yüzde 91. Bu umut verici veriler ışığında, biz teknoloji şirketlerine büyük sorumluluk düşüyor” dedi.