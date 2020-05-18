Korona bileklikleri mesafeyi koruyacak

Son aylarda hepimizin gündemi koronavirüs. Her gün uzmanları dinliyor, söyledikleri önlemleri almaya çalışıyoruz. Bilirkişilerin hemfikir olduğu konu en önemli tedbirin ‘sosyal mesafeyi korumak’ olduğu. Salgının bulaş riskini azaltmak için hayatın her alanında mesafeyi korumak gerektiği belirtiliyor. Zorunlu haller dışında evden çıkmayın uyarıları sürerken, birçok işletme faaliyetlerine yeniden başladı. İşte bu işletmelerde çalışanlar ve önümüzdeki günlerde iş hayatına dönecekler için sosyal mesafe uyarısı daha çok önem kazandı. Salgının ilk günlerinden doğacak bu ihtiyacı tespit eden teknoloji firması Medron ‘sosyal mesafe uyarısı yapan akıllı bileklik’ geliştirdi.



KULLANICIYI UYARIYOR



Yıldız Teknopark içerisinde faaliyet gösteren Medron Teknoloji’nin Kurucusu Eren Mert, geçmişte iş kazalarını önleme ve yaşlı hasta takibi için yaptıkları takip çalışmalarını koronavirüs sonrası geliştirdiklerini ve ‘Deviceye’ sistemini kurduklarını söyledi. Mert, akıllı saat görünümündeki bilekliğin özellikle yoğun çalışanı bulunan kurumlarca kullanılacağını söyledi. Bilekliği koluna takan kişiye sosyal mesafe kuralı aşıldığı zaman titreşim ve sesli uyarı yapıldığını belirten Eren Mert “Harvard Üniversitesi’nde görevli bilim insanlarının, salgının gidişatı konusunda bilgisayar simülasyonuyla yaptığı modelleme çalışmalarına göre COVID-19 sebebiyle oluşan sosyal mesafeyi koruma farkındalığı virüs etkisini azaltsa da uyulması gereken bir kural olarak iş yaşamında karşımızda olmaya devam edecek. Bu nedenle işçilerin çalışma alanlarında 1.5 metreden fazla yakın ve belirli bir süreden fazla temasta olduğunda anlık uyarı verebilecek faydalı bir sistem geliştirmeye karar verdik” dedi.



TAKİP ÖZELLİĞİ VAR



Salgın hastalıklarda kişilerin en son kimlerle ne süre ile temasta kaldığının bilinmesinin önemine dikkat çeken Mert, “Fabrikalar veya ofislerde çalışanların ya da ziyaretçilerin hangi bölümde katta ne kadar vakit geçirdiği ve bu esnada kimler ile aynı ortamda bulunduğu veya tehlikeli şekilde yakın temasa girdiğinin kayıtları tutularak geriye dönük takip edilebiliyor olması birçok fayda sağlayabilecek. Özellikle bir pozitif vaka çıkma durumunda işveren için sadece ilgili alanın karantinaya alınması veya sadece ilgili kişilerin test edilmesi önemli kolaylık sağlayacak. Büyük bir fabrikanın risk durumunda tamamen kapanması ciddi kayıplar yaratırken, sadece riskli alanın tespiti ve o alanda karantina önemli bir avantaj. Bu nedenle Deviceye Personel Takip Sistemimize özel bir modül geliştirerek özellikle iş veren ve yöneticiler için kolaylık ve çalışanlar için önleyici ve yardımcı bir kişisel koruma sistemi geliştirmeyi amaçladık” diye konuştu.

OTELLERDE DE KULLANILACAK

Fabrikalardan siparişler almaya başladıklarını belirten Eren Mert, ürünlerinin fuar alanları, alışveriş merkezleri ve oteller için avantaj sağladığını söyledi. Bir otelden sipariş de aldıklarını belirten Mert, “Burada sadece otel çalışanı için değil tatilciler için de kullanım söz konusu olabilir” dedi. Ürünleriyle ilgili yeni özellikler de geliştirdiklerini dile getiren Mert, nabız ölçme işlemi yapıldığını, vücut ısısı ölçme noktasında da çalışmaların sürdüğünü kaydetti.