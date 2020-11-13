Korkuteli’den Libya’ya erik ihracatı

Meyve ambarı Korkuteli’de elma ve armuttan sonra en fazla üretimi yapılan Anjelika erikte hareketlilik başladı. Meyve tüccarı Recep Tongal tarafından yetiştirilen ve soğuk hava deposunda bekleyen eriklerin bir bölümü, Libya’ya ihraç edildi. Meyve tüccarı Tongal, "Şu an soğuk hava tesislerinde tonlarca elma ve armut alıcı bekliyor. Biz Anjelika eriği işleyerek boylama yaptırıp, başta İstanbul, Ankara, Trabzon ve diğer büyük şehirlere göndermeye başladık. Bunun dışında Libya’ya 60 ton Anjelika erik gönderdik. Şu an iç ve dış pazarda hareketlilik başladı. İlçeye bağlı Yayla ve Ova mahallelerinde yetiştirilen Anjelika eriğin kalitesi oldukça yüksek ve organik olarak yetiştirildiğinden, tüketicinin damak tadı zevkini artırıyor" dedi.