Korkuteli Belediyesi muhtelif nitelikli 189 adet gayrimenkulü satışa sunuyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre İhaleye katılmak isteyenlerin ihaleden bir gün önce saat 15:30’a kadar belgelerini elden Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.



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