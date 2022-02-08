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Korkutan rapor! Salgınla birlikte 10 milyon kişinin başına geldi

#UNESCO#Salgın Kısıtlamaları#Kovid-19 Salgını
Korkutan rapor Salgınla birlikte 10 milyon kişinin başına geldi

UNESCO yayınladığı global raporunda 2020 yılında kültür, sanat ve yaratıcılık sektöründe Kovid-19 salgını sebebiyle 10 milyon işin yok olduğunu açıkladı. Salgın kısıtlamaları sebebiyle insanların daha fazla kültür ve sanat içeriklerine yönelirken bununla ters orantılı olarak artan dijitalleşme bir çok sanatçıyı ve sektör çalışanını işinden etti.

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UNESCO yayınladığı 331 sayfalık Yaratıcılık Politikalarını Yeniden Şekillendirme raporunda, 2020 yılında Kovid-19 salgını sebebiyle kişilerin daha fazla kültür ve sanat içeriklerine yöneldiğini ancak artan dijitalleşme sebebiyle kültür, sanat ve yaratıcılık sektöründe 10 milyon işin yok olduğunu açıkladı.

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Kültür, sanat ve yaratıcı endüstrilerin gelirleri 2020’de yüzde 20 ila yüzde 40 arasında azaldı ve bu endüstriler, ulusalların genel ekonomilerine kıyasla daha kötü performans gösterdi.

Korkutan rapor Salgınla birlikte 10 milyon kişinin başına geldi

ARTAN TALEBE ARTAN DİJİTAL ARZ

UNESCO raporunda artan kültür, sanat ve yaratıcılık sektörlerinde artan dijitalleşmeye dikkat çekerek 2020’de, toplam küresel kayıtlı müzik gelirlerinin yüzde 62,1’i dijital yayıncılıktan geldiği ve Seç-İzle televizyon sistemlerinin aboneliklerinin hızla arttığı belirtildi.

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Bu dijital eğilimlerin Kovid-19 salgınında önemli ölçüde yükseldiği ve 2021de patlama yaptığı vurgulandı.  Raporda kültürün global bir kamu tüketim maddesi olarak ele alındığı belirtildi.

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