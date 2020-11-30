Korkunç tahmin! 311 yıl önceki Büyük Kış'tan bu yana en büyük düşüş

Bütçe Sorumluluğu Ofisi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, anlaşmasız bir Brexit'in önümüzdeki yıl üretimi yüzde 2 azaltacağını ve İngiltere ekonomisini Başbakan Boris Johnson'ın Brüksel ile anlaşma yaptığı bir senaryoya kıyasla beş yıl sonra yüzde 1.5 daha küçüleceğini söyledi.

CNN International'ının haberine göre 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek olan tarifeler, ihracat kotaları, bürokrasi ve diğer ticaret engellerinin İngiltere'nin koronavirüs durgunluğundan kurtulmasını neredeyse bir yıl uzatacağı belirtildi. İşsizliğin yüzde puanı daha yüksek olacağı da eklendi.

Johnson'ın Avrupa Birliği ile yeni bir ticaret anlaşması yapmak için çok az zamanı kaldı. Ancak Birleşik Krallık, bir anlaşma gerçekleşse bile korkunç bir ekonomik durumla karşı karşıya.

Bütçe Sorumluluğu Ofisi, bu yıl GSYİH'nın yüzde 11,3 oranında düşmesini bekliyor. Bu, Avrupa'nın 500 yıldır tarımda yaygın ölüm ve tahribata neden olan en soğuk kış olan 1709'daki Büyük Kış'tan bu yana yıllık üretimdeki en büyük düşüş olarak görülüyor.

Çarşamba günü, maliye bakanı Rishi Sunak, gençler için sübvansiyonlu çalışma ve iş destek merkezlerinin kapasitesini artırma gibi önlemlerle işsizliği önlemeye yardımcı olmak için 4,3 milyar sterlin harcama planını açıkladı.

Bütçe Sorumluluğu Ofisi, gelecek yılın ikinci çeyreğinde işsizliğin yüzde 7,5'e yükselmesini bekliyor. Bu da 2,6 milyon insanın işsiz kalacağı anlamına geliyor. Herhangi bir Brexit anlaşması kabul edilmezse, işsizlik 2021'in üçüncü çeyreğinde yüzde 8,3 ile zirve yapacağı da öngörülüyor.