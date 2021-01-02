Korkmaz’ın yurtdışına çıkış görüntüleri ortaya çıktı

ABD Hazinesi’ni biyodizel ürettikleri iddiasıyla 511 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen Kingston kardeşlerin, bu paranın da 134 milyon dolarının Türkiye’ye göndererek akladığı iddialarının ardından, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde 134 milyon dolar kara para aklandığına yönelik bilgiye ulaşmıştı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti.

LÜKSEMBURG’A GİTTİ

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 4 ilde operasyon başlatmış, 11 kişi gözaltına alınırken, SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz ile birlikte 8 kişinin yurtdışında olmaları nedeniyle yakalanamamıştı. Operasyon kapsamında, SBK Holding AŞ’nin Kandilli’deki merkezi ve Sezgin Baran Korkmaz’ın yalısında arama yapılmış, şöminede yakılmış cep telefonu bulunmuş, holding ve şirket server’larının da yerinde olmadığı, yurtdışına çıkarıldığı iddia edilmişti. Sezgin Baran Korkmaz’ın eşi Gökçen Korkmaz’ın da Emniyette soruşturma kapsamında ifadesi alınmıştı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 11 kişiden 1’i tutuklanmış, 10’u ise adli kontrolle serbest kalmıştı. Sezgin Baran Korkmaz’ın 5 Aralık 2020 günü, İstanbul Havalimanı’ndan THY’ye ait tarifeli uçakla Lüksemburg’a gittiği görüntüleri ortaya çıktı. Korkmaz’ın yanında eşi Gökçen Korkmaz’ın olduğu belirtildi.

VARLIKLARINA EL KONULMUŞTU

Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 30 Eylül 2020 günü, Korkmaz ve 13 şüphelinin mal varlıklarına el konulma kararı alınmıştı. İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen karara göre Mega Varlık Yönetim AŞ, Komak Isı Yalıtım sistemleri, SBK Holding Biofarma İlaç sanayi, Münir Şahin İlaç Sanayi, Ecem İlaç Pazarlama, İstanbul Doğu Batı Derneği, Bugaraj Elektronik Ticaret, Heksağon Mühendislik, Auto Alsat Bilişim Otomotiv, Vaniköy Sigorta, Komak Madeni Yağ Akaryakıt, Boğaziçi Cam Sanayi, Bukombin Bilişim, Ünosan Kimya, Noil Yatırım, Blane Teknoloji, Umut İlaç, İsaanne Sarl, şirketlerinin mal varlığına el konuldu. 17 Ekim tarihinde ise 13 şüphelinin mal varlıklarına yönelik verilen el koyma kararı kaldırılmıştı.