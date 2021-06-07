Korkmaz Yiğit'ten 30 yıllık avukatına ‘zimmet’ davası

AVUKATLIKTAN AZLETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusu ve Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre, Tavşancıl ile Yiğit arasındaki avukat-müvekkil ilişkisi 30 yıl öncesine dayanıyor. Savcılığa ve mahkemeye sunulan dilekçelere göre, Yiğit sayesinde geniş bir çevre tanışan Tavşancıl bu sayede büyük bir kazanç da elde etti. İddiaya göre Yiğit bir süre önce, avukatından şüphelenmeye başladı. Sunulan dilekçelerde, Tavşancıl’ın, Yiğit’e verilmek üzere aldığı paraları zimmetine geçirdiği iddia edildi. Benzer şekilde, Tavşancıl’a, bazı ödemeleri yapması veya alışverişte kullanması için Yiğit tarafından verilen paralar da zimmete geçirildi. Elde ettiği bilgi ve belgeler üzerine durumdan iyice emin olmaya başlayan Yiğit, Tavşancıl’ı görüşmeye çağırdı. Yaptığı çağrılara yanıt alamayan Yiğit, Tavşancıl’ı avukatlıktan azlederek hakkında suç duyurusunda bulundu.

TEDBİR TALEP ETTİ

Harun Tavşancıl’ın avukatlık görevini gerekli özen ve sadakatle yerine getirmediğinin öne sürülen dilekçede şöyle denildi: “Korkmaz Yiğit’in kendisinden istendiğinde geri almak üzere muhafaza etmesi için emaneten verdiği ve bankaya yatırılan 35 milyon doların davalıdan tahsilini istiyoruz. Bir arazinin satın alınması için Harun Tavşancıl’a verdiğimiz 3 milyon 750 bin doları yine davalıdan istiyoruz. Korkmaz Yiğit’e verilmesi gereken 500 bin doların davalıdan tahsilini talep ediyoruz. Ayrıca davalının ödemediği 6 milyon 716 bin doların da yine kendisinden tahsilini istiyoruz. Davaya sebep olan tüm bu iş ve işlemler yargı aşamasında toplanacak deliller, banka kayıtları ve tanık beyanları ile ispatlanacaktır. Bu nedenle şimdilik 10 bin dolar alacağımızın davalıdan tahsilini istiyoruz. Mal kaçırma ihtimali olduğundan, taşınmazlarının 3. kişilere devrenin önlenmesi için malvarlığına tedbir konulmasını talep ediyoruz.”

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