Korhan Alşan: Turizmdeki rezervler başarıyı getirecek

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Geçtiğimiz haftalarda Antalya’da düzenlenen ‘11. Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nde konuşma fırsatı bulduğumuz turizm sektörü temsilcileri 2022 için gelen rezervasyonların sevindirici olduğunu, Türkiye’deki otellerin koronavirüs öncesindeki gibi yeniden büyük talep görmeye başladığına dikkat çekti. ‘11. Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nin düzenlendiği Nirvana Hotels’in Group CEO’su Korhan Alşan da turizm sektörü ve otelleri hakkında bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulundu.

50 MİLYON SÜRPRİZ OLMAZ

Türkiye’nin 2019’da ağırladığı turist sayı bakımından dünyada 6’ncı sırada olduğunu vurgulayan Korhan Alşan, 2022’den itibaren hedeflerin çok daha büyük olduğuna dikkat çekti. “Emin olun Türkiye dünya sıralamasında ilk 3’e girecek” diyen Alşan, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye olarak turizmdeki rezevlerimizi yeni yeni kullanmaya başladık. Geçmişte sadece deniz, kum, güneş turizmi ile bilinen Türkiye, turizmdeki çeşitliliğini dünyaya duyuruyor. Gastronomi, tarih ve kültür turizmini dünya sahnesine sunmaya başladık. Türkiye’yi çok daha başarılı yıllar bekliyor. 2022 için Türkiye genelinde en zayıf ihtimalle 30 milyar dolar gelir, 40 milyon turist olacağını düşünüyorum. 2019’da 45 milyon turist yaklaşık 35 milyar dolar gelir elde edilmişti. Ancak 2022’de 50 milyon turist ve 40 milyar dolarlık seviye de sürpriz olmaz. Ayrıca pandemi sürecini turizmde en iyi yöneten ülkelerin başındayız. Bu dönemde çok iyi bir pazarlama süreci de yürütüldü.

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Bu başarıda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un çok büyük emeği olduğunu söylemeliyiz” dedi. Koronavirüse rağmen turizm sektörünün başarılı bir sınav verdiğine dikkat çeken Alşan, “2021’de sezonu nisanda açarız diye düşünüyorduk. Önce düşük bir kapasite ile sonrasında 21 otelimizi de açmayı hedefliyorduk. Ancak nisanda vakalar arttı. Mayıs ayında rezervasyon akışı zayıfladı. Özellikle Antalya pazarı için çok önemli olan Rusya’da koronavirüs vakaları yükseldi, seferler kısıtlandı. Nisanda beklerken, sezonu 15 Haziran’dan sonra açabildik. 15 Temmuz sonrasında neredeyse tam canlanma yakalandı. Ağustosta doluluklar yüzde 90’lara ulaştı. Çok iyi bir eylül ayının ardından tarihin en iyi ekim aylarından biri yaşandı Antalya’da. 2 yıldır ertelenen toplantı, etkinlik gibi organizasyonların da sayıları yükseldi. Bu yılki beklenti Antalya’ya 9.1 milyon turist ineceği yönünde. Nisan, mayıs ve hazirandaki kapanma yüzünden üç ayı kaybettik. Onu koyunca Antalya belki de 2019’u yakalamış olacaktı. 2020’de gelen turist sayısı ise 3.5 milyondu” ifadelerini kullandı.

‘YENİ NESLE HAZIRLANDIK’

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NİRVANA otelleri olarak 2021’de ortalamanın yüzde 20-25 üzerinde olduklarını vurgulayan Korhan Alşan, “Nirvana olarak dersimize çok iyi çalıştık. Alanının profesyonel isimlerini bünyemize kattık. Nirvana otellerini yeni nesile hazırladık. Y ve Z kuşakları için bunu yaptık. Deniz, kum ve güneşimiz çok iyi ancak bunlara yenilerini eklememiz gerekiyordu. Buna göre kurgumuzu yaptık. Çevresel faktörlere çok dikkat ediyoruz. Çevreye verdiğimiz zararı en aza indirmek için çalışıyoruz. Burada çok ciddi mesafe kat ettik. Spor ve sağlıklı beslenme için yatırımlar yaptık. 2022’de Nirvana otelleri olarak çok tatminkar sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Euro bazında da fiyatlarımızı yüzde 25-45 civarında arttırdık” dedi.